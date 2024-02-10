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https://sputnikarabic.ae/20240210/قيس-سعيد-يوجه-بتغيير-مسمى-مباريات-كأس-رئيس-الجمهورية-انتهى-عهد-شخصنة-السلطنة-في-تونس-1085951890.html
قيس سعيد يوجه بتغيير مسمى مباريات "كأس رئيس الجمهورية": انتهى عهد شخصنة السلطنة في تونس
قيس سعيد يوجه بتغيير مسمى مباريات "كأس رئيس الجمهورية": انتهى عهد شخصنة السلطنة في تونس
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، توجيهًا بتغيير اسم مباريات "كأس رئيس الجمهورية"، والتي تعتبر المسابقة الرسمية للكأس في كرة القدم. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T19:25+0000
2024-02-10T19:25+0000
قيس سعيد
تونس
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ودعا سعيد إلى استبدال اسم البطولة بـ"كأس تونس"، مبررًا ذلك بأن "عهد شخصنة السلطنة ولّى دون رجعة وانتهى"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.وأكد الرئيس التونسي خلال لقائه مع وزير الشباب والرياضة في البلاد، كمال دقيش، أن "الفِرق الوطنية تحقق نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تخصيص المجموعة الوطنية مبالغ طائلة خاصة بها"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وتابع، مشيرًا إلى أن "من يشارك في أي تظاهرة إقليمية أو دولية بحثا عن عقد أو من يشارك بعقلية المهزوم لا يمكن أن يحقق الانتصار".وشدد على أن "من يتخفّى ويحاول أن يؤثر، حتى خارج الهياكل الرسمية، في اختيار الجامعات أو رؤسائها بدفع الأموال وبعقد التحالفات المشبوهة، ليس بمنأى عن المساءلة".
https://sputnikarabic.ae/20240119/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يهاجم-منتدى-دافوس-الاقتصادي-لا-يمكن-أن-يستمر-1085196153.html
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قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار

قيس سعيد يوجه بتغيير مسمى مباريات "كأس رئيس الجمهورية": انتهى عهد شخصنة السلطنة في تونس

19:25 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
الرئيس التونسي، قيس سعيد
© AP Photo / Johanna Geron
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، توجيهًا بتغيير اسم مباريات "كأس رئيس الجمهورية"، والتي تعتبر المسابقة الرسمية للكأس في كرة القدم.
ودعا سعيد إلى استبدال اسم البطولة بـ"كأس تونس"، مبررًا ذلك بأن "عهد شخصنة السلطنة ولّى دون رجعة وانتهى"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأكد الرئيس التونسي خلال لقائه مع وزير الشباب والرياضة في البلاد، كمال دقيش، أن "الفِرق الوطنية تحقق نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تخصيص المجموعة الوطنية مبالغ طائلة خاصة بها"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
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وتابع، مشيرًا إلى أن "من يشارك في أي تظاهرة إقليمية أو دولية بحثا عن عقد أو من يشارك بعقلية المهزوم لا يمكن أن يحقق الانتصار".
وشدد على أن "من يتخفّى ويحاول أن يؤثر، حتى خارج الهياكل الرسمية، في اختيار الجامعات أو رؤسائها بدفع الأموال وبعقد التحالفات المشبوهة، ليس بمنأى عن المساءلة".
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