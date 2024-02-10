https://sputnikarabic.ae/20240210/مقتل-فلسطينية-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-وسط-غزة-1085955206.html
مقتل فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي وسط غزة
مقتل فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي وسط غزة
قتلت فلسطينية، وأصيب آخرون بينهم طفلة، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارات عنيفة جنوب خان يونس، وفق لوكالة الأنباء... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T23:37+0000
2024-02-10T23:37+0000
2024-02-10T23:37+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وأفادت "وفا"، بمقتل امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا، وشن سلسلة غارات متتالية على مناطق بطن السمين، وقيزان النجار أبو رشوان جنوب خان يونس، ومنطقة ميراج شمال رفح.وكان مصادر طبية، أفادت بمقتل نحو 42 مواطنا جراء غارات الجيش الإسرائيلي على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر اليوم.وذكرت وكالة "وفا" أنه في حصيلة غير نهائية، خلف الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,064 قتيلا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإٍسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
غزة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
مقتل فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي وسط غزة
قتلت فلسطينية، وأصيب آخرون بينهم طفلة، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارات عنيفة جنوب خان يونس، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت "وفا"، بمقتل امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا، وشن سلسلة غارات متتالية
على مناطق بطن السمين، وقيزان النجار أبو رشوان جنوب خان يونس، ومنطقة ميراج شمال رفح.
وكان مصادر طبية، أفادت بمقتل نحو 42 مواطنا جراء غارات الجيش الإسرائيلي على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر اليوم.
وذكرت وكالة "وفا" أنه في حصيلة غير نهائية، خلف الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,064 قتيلا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإٍسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.