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أوربان يتوقع مستقبلا مظلما لأوكرانيا ويكشف عن فشل أوروبا بدعم كييف
أوربان يتوقع مستقبلا مظلما لأوكرانيا ويكشف عن فشل أوروبا بدعم كييف
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منح أوكرانيا الوسائل الكافية لهزيمة روسيا. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T10:22+0000
2024-02-11T10:22+0000
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ونقلت صحيفة "دي بريس" النمساوية تصريحات رئيس الوزراء المجري أوربان خلال محادثته مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل، قال له إن "أوكرانيا ستخسر إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الأسلحة والأموال والخدمات اللوجستية اللازمة".ولم يستبعد أوربان أن تفقد كييف المزيد من الأراضي وتخسر ​​في الصراع الحالي.وفي وقت سابق، قال أوربان إن الوقت يعمل لصالح روسيا في الصراع، وأن ميزان القوى لن يتغير لصالح كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240131/رئيس-الوزراء-البولندي-يصف-أوربان-بالسياسي-الوحيد-المناهض-لأوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085592822.html
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العالم

أوربان يتوقع مستقبلا مظلما لأوكرانيا ويكشف عن فشل أوروبا بدعم كييف

10:22 GMT 11.02.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منح أوكرانيا الوسائل الكافية لهزيمة روسيا.
ونقلت صحيفة "دي بريس" النمساوية تصريحات رئيس الوزراء المجري أوربان خلال محادثته مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل، قال له إن "أوكرانيا ستخسر إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الأسلحة والأموال والخدمات اللوجستية اللازمة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
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وتابع أوربان بالقول: "لا نستطيع أن نفعل ذلك، فالمال هو المشكلة حقا والناس في أوروبا غير راضين عن مساعدة حكوماتهم لأوكرانيا ماليا على نحو متزايد، ولا نستطيع أن نمنحها الموارد المالية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري".

ولم يستبعد أوربان أن تفقد كييف المزيد من الأراضي وتخسر ​​في الصراع الحالي.
ولفت أوربان إلى أن أوكرانيا يجب أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا والغرب، مضيفا بالقول إنه إذا لم توافق أوكرانيا على هذا الخيار فإنها ستخسر البلاد".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الوقت يعمل لصالح روسيا في الصراع، وأن ميزان القوى لن يتغير لصالح كييف.
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