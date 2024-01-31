https://sputnikarabic.ae/20240131/رئيس-الوزراء-البولندي-يصف-أوربان-بالسياسي-الوحيد-المناهض-لأوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085592822.html
رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بأنه السياسي الوحيد المعارض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T03:11+0000
2024-01-31T03:11+0000
2024-01-31T03:11+0000
أخبار أوكرانيا
فيكتور أوربان
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وارسو - سبوتنيك. وقال توسك: "لقد تغير الكثير في أوروبا بعد بداية الحرب. وظلت هنغاريا، أو بالأحرى لنقلها بشكل أكثر دقة، لا أرغب في استخدام اسم بلد صديق لنا للغاية، ولكن فيكتور أوربان يظل وحيداً في ساحة المعركة. إنه السياسي الوحيد الذي يعارض أوكرانيا بشكل واضح".وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة بقيمة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لدعم القدرات العسكرية في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، مما يرفع إجمالي المساعدات المالية إلى 50 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231213/أوربان-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-ببدء-المفاوضات-بشأن-انضمام-أوكرانيا-1084032177.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بأنه السياسي الوحيد المعارض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.