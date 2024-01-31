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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/رئيس-الوزراء-البولندي-يصف-أوربان-بالسياسي-الوحيد-المناهض-لأوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085592822.html
رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بأنه السياسي الوحيد المعارض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T03:11+0000
2024-01-31T03:11+0000
أخبار أوكرانيا
فيكتور أوربان
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وارسو - سبوتنيك. وقال توسك: "لقد تغير الكثير في أوروبا بعد بداية الحرب. وظلت هنغاريا، أو بالأحرى لنقلها بشكل أكثر دقة، لا أرغب في استخدام اسم بلد صديق لنا للغاية، ولكن فيكتور أوربان يظل وحيداً في ساحة المعركة. إنه السياسي الوحيد الذي يعارض أوكرانيا بشكل واضح".وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة بقيمة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لدعم القدرات العسكرية في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، مما يرفع إجمالي المساعدات المالية إلى 50 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231213/أوربان-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-ببدء-المفاوضات-بشأن-انضمام-أوكرانيا-1084032177.html
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أخبار أوكرانيا, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

03:11 GMT 31.01.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Omar Havana
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وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بأنه السياسي الوحيد المعارض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وارسو - سبوتنيك. وقال توسك: "لقد تغير الكثير في أوروبا بعد بداية الحرب. وظلت هنغاريا، أو بالأحرى لنقلها بشكل أكثر دقة، لا أرغب في استخدام اسم بلد صديق لنا للغاية، ولكن فيكتور أوربان يظل وحيداً في ساحة المعركة. إنه السياسي الوحيد الذي يعارض أوكرانيا بشكل واضح".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
أوربان: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا
13 ديسمبر 2023, 09:07 GMT
وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة بقيمة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لدعم القدرات العسكرية في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، مما يرفع إجمالي المساعدات المالية إلى 50 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطينأمس, 22:40 GMT
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