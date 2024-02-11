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https://sputnikarabic.ae/20240211/الأردن-يوقع-اتفاقية-الربط-الكهربائي-مع-العراق-والبداية-بـ40-ميغاوات-1085961585.html
الأردن يوقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق والبداية بـ40 ميغاوات
الأردن يوقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق والبداية بـ40 ميغاوات
وقع الأردن مع العراق، اليوم الأحد، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاوات من الكهرباء. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T09:55+0000
2024-02-11T09:55+0000
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وستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".وأكد الرواشدة أن "الربط الكهربائي التزامني المشترك بين الأردن والعراق سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين، والذي سيكون جزءا رئيسيا من السوق العربية المشتركة للطاقة في المستقبل".وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.
https://sputnikarabic.ae/20220606/الأردن-يكشف-موعد-تزويد-العراق-بالكهرباء-1063184671.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأردن يوقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق والبداية بـ40 ميغاوات

09:55 GMT 11.02.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
أعمدة كهرباء
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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وقع الأردن مع العراق، اليوم الأحد، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاوات من الكهرباء.
وستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".

وتابع الرواشدة مشيرا إلى أنه "بعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 إلى 200 ميغاوات، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدر التزويد إلى 500 ميغاوات".

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الأردن يكشف موعد تزويد العراق بالكهرباء
6 يونيو 2022, 15:22 GMT
وأكد الرواشدة أن "الربط الكهربائي التزامني المشترك بين الأردن والعراق سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين، والذي سيكون جزءا رئيسيا من السوق العربية المشتركة للطاقة في المستقبل".
وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.
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