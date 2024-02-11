https://sputnikarabic.ae/20240211/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استهداف-زورقين-و3-صواريخ-تابعة-لأنصار-الله-اليمنية-1085967650.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنية
صرحت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، بأن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مسيرين و3 صواريخ كروز تابعة لـ"أنصار الله" كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T13:55+0000
2024-02-11T13:55+0000
2024-02-11T13:55+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأحد: "في 10 فبراير، بين الساعة 4 إلى 5 مساء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربات ضد زورقين مسيرين، و3 صواريخ كروز مضادة للسفن، شمال مدينة الحديدة في اليمن، كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".ووفقا للقيادة المركزية، فإنه تم اكتشافها في المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن، وكانت تشكل تهديدا مباشرا لسفن البحرية الأمريكية والشحن التجاري في المنطقة.وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.وقالت "أنصار الله" إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة. وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.
https://sputnikarabic.ae/20240210/جماعة-أنصار-الله-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-العسكرية-حال-هجوم-إسرائيل-على-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1085954607.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنية
صرحت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، بأن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مسيرين و3 صواريخ كروز تابعة لـ"أنصار الله" كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر شمالي الحديدة في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأحد: "في 10 فبراير، بين الساعة 4 إلى 5 مساء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربات ضد زورقين مسيرين، و3 صواريخ كروز مضادة للسفن، شمال مدينة الحديدة في اليمن، كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".
ووفقا للقيادة المركزية، فإنه تم اكتشافها في المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن، وكانت تشكل تهديدا مباشرا لسفن البحرية الأمريكية والشحن التجاري في المنطقة.
وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
وقالت "أنصار الله" إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.
وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.