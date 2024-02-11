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https://sputnikarabic.ae/20240211/الكرملين--كارلسون-عرض-نفسه-لإجراء-مقابلة-مع-بوتين-1085960171.html
الكرملين : كارلسون عرض نفسه لإجراء مقابلة مع بوتين
الكرملين : كارلسون عرض نفسه لإجراء مقابلة مع بوتين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون هو من اقترح بنفسه إجراء مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T08:32+0000
2024-02-11T08:32+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1" وقال فيها إن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اقترح بنفسه إجراء مقابلة وسرعان ما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك".ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/عدد-مشاهدات-مقابلة-بوتين-مع-تاكر-كارلسون-يبلغ-150-مليون-مشاهدة-على-منصة-إكس-1085929655.html
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الكرملين : كارلسون عرض نفسه لإجراء مقابلة مع بوتين

08:32 GMT 11.02.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، قبل أن يجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، قبل أن يجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون هو من اقترح بنفسه إجراء مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1" وقال فيها إن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اقترح بنفسه إجراء مقابلة وسرعان ما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك".
وأضاف بيسكوف قائلا: "في الواقع، هو نفسه اتصل بنا، واقترح إجراء هذه المقابلة. لقد بحثنا بنشاط في مواده، ونظرنا إلى جمهوره، وبحثنا في مدى توازنه في تغطية بعض القضايا وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أننا نوصي الرئيس حقًا بإقامة مقابلة معه".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
رقم تاريخي جديد لعدد مشاهدات مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون ... فيديو
أمس, 02:42 GMT
ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
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