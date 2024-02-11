https://sputnikarabic.ae/20240211/الكرملين--كارلسون-عرض-نفسه-لإجراء-مقابلة-مع-بوتين-1085960171.html

الكرملين : كارلسون عرض نفسه لإجراء مقابلة مع بوتين

الكرملين : كارلسون عرض نفسه لإجراء مقابلة مع بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون هو من اقترح بنفسه إجراء مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T08:32+0000

2024-02-11T08:32+0000

2024-02-11T08:32+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1" وقال فيها إن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اقترح بنفسه إجراء مقابلة وسرعان ما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك".ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20240210/عدد-مشاهدات-مقابلة-بوتين-مع-تاكر-كارلسون-يبلغ-150-مليون-مشاهدة-على-منصة-إكس-1085929655.html

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