https://sputnikarabic.ae/20240211/حميدتي-يخاطب-الجيش-السوداني-الحرب-ستنتهي-لصالحنا-قريبا-جدا-فيديو-1085979903.html
حميدتي يخاطب الجيش السوداني: الحرب ستنتهي لصالحنا قريبا جدا... فيديو
حميدتي يخاطب الجيش السوداني: الحرب ستنتهي لصالحنا قريبا جدا... فيديو
أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأحد، عن أن "قواته حققت انتصارات في أم درمان وبابانوسا بولاية غرب كردفان وتنتظر مزيدا... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T21:33+0000
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وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الحرب في السودان ستنتهي لصالحنا قريبا جدا"، مشيرا إلى أن قواته "وافقت على السلام من أجل السودان، لكن الطرف الآخر اختار الحرب".وأضاف أن "الدعم السريع خرج من الخرطوم لأنهم صادقون في التوصل للسلام"، متابعا: "اخترنا السلام ولسنا ضعفاء، وإذا اختار الجيش الحرب فمستعدون لحسمها لاأها فرضت علينا".وخاطب قائد قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بالقول إن"طائراتكم ومسيراتكم التي أيتيتم بها أسقطناها وستنتهي"، مشيرا إلى أن رسالته لقواته بضرورة حماية المواطن الذي فقد كل شيء.وتتواصل، منذ جوالي 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-السوداني-يعلن-إحباط-هجوم-للدعم-السريع-على-الفاشر-وتكبيده-خسائر-كبيرة-1085933382.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حميدتي يخاطب الجيش السوداني: الحرب ستنتهي لصالحنا قريبا جدا... فيديو
أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأحد، عن أن "قواته حققت انتصارات في أم درمان وبابانوسا بولاية غرب كردفان وتنتظر مزيدا من الانتصارات في الأيام المقبلة".
وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الحرب في السودان ستنتهي لصالحنا قريبا جدا"، مشيرا إلى أن قواته "وافقت على السلام من أجل السودان، لكن الطرف الآخر اختار الحرب".
وأضاف أن "الدعم السريع خرج من الخرطوم لأنهم صادقون في التوصل للسلام"، متابعا: "اخترنا السلام ولسنا ضعفاء، وإذا اختار الجيش الحرب فمستعدون لحسمها لاأها فرضت علينا".
وخاطب قائد قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بالقول إن"طائراتكم ومسيراتكم التي أيتيتم بها أسقطناها وستنتهي"، مشيرا إلى أن رسالته لقواته بضرورة حماية المواطن الذي فقد كل شيء.
وتتواصل، منذ جوالي 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.