https://sputnikarabic.ae/20240211/ضابط-أمريكي-يكشف-الطريقة-التي-تستهدف-بها-القوات-الروسية-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--1085977434.html
ضابط أمريكي يكشف عن وظيفة يخشاها الجنود الأوكرانيون على خطوط التماس
ضابط أمريكي يكشف عن وظيفة يخشاها الجنود الأوكرانيون على خطوط التماس
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يحبط هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، على الخطوط الأمامية، عن طريق تحييد مشغلي هذه الطائرات. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T19:44+0000
2024-02-11T19:44+0000
2024-02-11T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b201db79bde88d13003da9b93f4be336.jpg
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "في مناطق معزولة من الجبهة، حاول الجيش الأوكراني تجميع ما يكفي من الطائرات دون طيار لعرقلة الهجوم الروسي، ولكن الروس توصلوا إلى طريقة لمواجهتهم".وأضاف ريتر أنهم(القوات المسلحة الأوكرانية) "يفتقرون إلى الذخيرة المدفعية، ولا يملك الجيش القدرة على استبدالها بأي شيء".وأشار ريتر إلى أنه "دون الدعم الناري، فإن المشاة الأوكرانيين معرضون بشدة للقصف المدفعي الروسي، وضربات الطائرات المسيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-الـ3-الأوكراني--عاجل-1085963168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9b47dfcef202bf63c9c4d319ed0c29a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن وظيفة يخشاها الجنود الأوكرانيون على خطوط التماس
19:44 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 19:52 GMT 11.02.2024)
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يحبط هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، على الخطوط الأمامية، عن طريق تحييد مشغلي هذه الطائرات.
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "في مناطق معزولة من الجبهة، حاول الجيش الأوكراني تجميع ما يكفي من الطائرات دون طيار لعرقلة الهجوم الروسي، ولكن الروس توصلوا إلى طريقة لمواجهتهم".
وتابع: "تتضمن هذه الطريقة تعقب مشغلي الطائرات دون طيار، والآن أعتقد أن هذه هي أخطر وظيفة في أوكرانيا، لأن مشغل الطائرات المسيّرة محكوم عليه بالموت".
وأضاف ريتر أنهم(القوات المسلحة الأوكرانية) "يفتقرون إلى الذخيرة المدفعية، ولا يملك الجيش القدرة على استبدالها بأي شيء".
وأشار ريتر إلى أنه "دون الدعم الناري، فإن المشاة الأوكرانيين معرضون بشدة للقصف المدفعي الروسي، وضربات الطائرات المسيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو"، وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.