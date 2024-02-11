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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240211/ضابط-أمريكي-يكشف-الطريقة-التي-تستهدف-بها-القوات-الروسية-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--1085977434.html
ضابط أمريكي يكشف عن وظيفة يخشاها الجنود الأوكرانيون على خطوط التماس
ضابط أمريكي يكشف عن وظيفة يخشاها الجنود الأوكرانيون على خطوط التماس
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يحبط هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، على الخطوط الأمامية، عن طريق تحييد مشغلي هذه الطائرات. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T19:44+0000
2024-02-11T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "في مناطق معزولة من الجبهة، حاول الجيش الأوكراني تجميع ما يكفي من الطائرات دون طيار لعرقلة الهجوم الروسي، ولكن الروس توصلوا إلى طريقة لمواجهتهم".وأضاف ريتر أنهم(القوات المسلحة الأوكرانية) "يفتقرون إلى الذخيرة المدفعية، ولا يملك الجيش القدرة على استبدالها بأي شيء".وأشار ريتر إلى أنه "دون الدعم الناري، فإن المشاة الأوكرانيين معرضون بشدة للقصف المدفعي الروسي، وضربات الطائرات المسيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-الـ3-الأوكراني--عاجل-1085963168.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف عن وظيفة يخشاها الجنود الأوكرانيون على خطوط التماس

19:44 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 19:52 GMT 11.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يحبط هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، على الخطوط الأمامية، عن طريق تحييد مشغلي هذه الطائرات.
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "في مناطق معزولة من الجبهة، حاول الجيش الأوكراني تجميع ما يكفي من الطائرات دون طيار لعرقلة الهجوم الروسي، ولكن الروس توصلوا إلى طريقة لمواجهتهم".
وتابع: "تتضمن هذه الطريقة تعقب مشغلي الطائرات دون طيار، والآن أعتقد أن هذه هي أخطر وظيفة في أوكرانيا، لأن مشغل الطائرات المسيّرة محكوم عليه بالموت".
وأضاف ريتر أنهم(القوات المسلحة الأوكرانية) "يفتقرون إلى الذخيرة المدفعية، ولا يملك الجيش القدرة على استبدالها بأي شيء".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:30 GMT
وأشار ريتر إلى أنه "دون الدعم الناري، فإن المشاة الأوكرانيين معرضون بشدة للقصف المدفعي الروسي، وضربات الطائرات المسيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو"، وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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