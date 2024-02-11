https://sputnikarabic.ae/20240211/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يؤيد-في-تصويت-إجرائي-مشروع-قانون-مساعدة-أوكرانيا-وإسرائيل-1085978995.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل

أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي. 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T20:30+0000

2024-02-11T20:30+0000

2024-02-11T20:32+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102589/54/1025895404_0:219:4390:2688_1920x0_80_0_0_3925f2de6d0128c1aef4187451705665.jpg

وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، فسوف يتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.وخلال المناقشة يوم أمس السبت، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام، اليوم الأحد.وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.وتنص الوثيقة على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).

https://sputnikarabic.ae/20240210/سيناتور-أمريكي-يصف-مشروع-قانون-المساعدات-لأوكرانيا-بأنه-إهانة-لكل-مواطن-1085950568.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إسرائيل