https://sputnikarabic.ae/20240211/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يؤيد-في-تصويت-إجرائي-مشروع-قانون-مساعدة-أوكرانيا-وإسرائيل-1085978995.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T20:30+0000
2024-02-11T20:30+0000
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وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، فسوف يتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.وخلال المناقشة يوم أمس السبت، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام، اليوم الأحد.وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.وتنص الوثيقة على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).
https://sputnikarabic.ae/20240210/سيناتور-أمريكي-يصف-مشروع-قانون-المساعدات-لأوكرانيا-بأنه-إهانة-لكل-مواطن-1085950568.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
20:30 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 20:32 GMT 11.02.2024)
أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.
وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.
ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، فسوف يتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
وخلال المناقشة يوم أمس السبت، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام، اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.
وتنص الوثيقة على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).