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https://sputnikarabic.ae/20240211/محتجون-يقاطعون-هيلاري-كلينتون-ويصفونها-بـمجرمة-حرب-فيديو-1085960505.html
محتجون يقاطعون هيلاري كلينتون ويصفونها بـ"مجرمة حرب"... فيديو
محتجون يقاطعون هيلاري كلينتون ويصفونها بـ"مجرمة حرب"... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام أحد المحتجين بمقاطعة هيلاري كلينتون ووصفها بـ"مجرمة حرب". 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T08:41+0000
2024-02-11T08:41+0000
العالم
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وقبل بدء خطاب "هيلاري كلينتون" في إحدى الجامعات الأمريكية، قام أحد الأشخاص الموجودين وناداها باسمها الرباعي. وقال : "أنت مجرمة حرب، شعب ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين، وكذلك الشعب الأمريكي لن ينسوا بأنك مجرمة حرب ولن يغفروا لك".وأضاف: "ستحترقين... ستحترقين. فلسطين حرة".ويذكر أن نشطاء مؤيدين لفلسطين ينظمون مظاهرات في مختلف المدن الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لتل أبيب والعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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محتجون يقاطعون هيلاري كلينتون ويصفونها بـ"مجرمة حرب"... فيديو

08:41 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Evan Agostiniهيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام أحد المحتجين بمقاطعة هيلاري كلينتون ووصفها بـ"مجرمة حرب".
وقبل بدء خطاب "هيلاري كلينتون" في إحدى الجامعات الأمريكية، قام أحد الأشخاص الموجودين وناداها باسمها الرباعي.
وقال : "أنت مجرمة حرب، شعب ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين، وكذلك الشعب الأمريكي لن ينسوا بأنك مجرمة حرب ولن يغفروا لك".
وأضاف: "ستحترقين... ستحترقين. فلسطين حرة".
ويذكر أن نشطاء مؤيدين لفلسطين ينظمون مظاهرات في مختلف المدن الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لتل أبيب والعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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