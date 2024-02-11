https://sputnikarabic.ae/20240211/مقتل-امرأة-وعدد-من-المصابين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مجمع-ناصر-الطبي-1085981260.html
مقتل امرأة وعدد من المصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي
مقتل امرأة وعدد من المصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي
قتلت فلسطينية وأصيب آخرون، ليل الأحد/الاثنين، برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T23:48+0000
2024-02-11T23:48+0000
2024-02-11T23:48+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تفرض حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ21 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها الشعواء برا وبحرا وجوا ضد غزة وسكانها منذ اليوم الـ 128 حيث قتل أكثر من 28,176 وجرح 67,784 آخرين، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
غزة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
مقتل امرأة وعدد من المصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي
قتلت فلسطينية وأصيب آخرون، ليل الأحد/الاثنين، برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تفرض حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ21 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه
، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها الشعواء برا وبحرا وجوا ضد غزة وسكانها منذ اليوم الـ 128 حيث قتل أكثر من 28,176 وجرح 67,784 آخرين، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".