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https://sputnikarabic.ae/20240211/تقارير-مصر-هددت-بتعليق-اتفاقية-السلام-مع-إسرائيل-1085980053.html
تقارير: مصر هددت بتعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
تقارير: مصر هددت بتعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين مصريين لم تسمهم أن القاهرة هددت بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، في حال تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T21:31+0000
2024-02-11T21:31+0000
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وجددت مصر "رفضها الكامل" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، محذرة من "عواقب وخيمة" قد تنتج عن ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.ودعت وزارة الخارجية المصرية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات "تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".وجاء التهديد المصري بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار بين البلدين منذ ما يقرب من نصف قرن، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أمر الجيش بالتحضير لعملية عسكرية في مدينة رفح.وسبق أن حذر البرلماني المصري والإعلامي البارز، مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب ممارسات إسرائيل. ونزح أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح هربا من القتال في مناطق أخرى، وتكدسوا في مخيمات مترامية الأطراف وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود.وتخشى مصر أن يتدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، بينما حذرت جماعات إغاثية من أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إن أي هجوم في لرفح سوف "ينسف" المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة وسجناؤ فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مصر-ترفض-الدعوات-الإسرائيلية-لتنفيذ-عملية-عسكرية-في-مدينة-رفح-وتحذر-من-عواقبها-الوخيمة-1085974749.html
https://sputnikarabic.ae/20240211/في-ظل-التحذيرات-المصرية-هل-تتراجع-إسرائيل-عن-عمليتها-في-رفح؟-1085977049.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

تقارير: مصر هددت بتعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل

21:31 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين مصريين لم تسمهم أن القاهرة هددت بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، في حال تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجددت مصر "رفضها الكامل" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، محذرة من "عواقب وخيمة" قد تنتج عن ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
مصر ترفض الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح وتحذر من عواقبها الوخيمة
17:46 GMT
وأكدت مصر في البيان أنها "ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".
ودعت وزارة الخارجية المصرية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات "تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".
وجاء التهديد المصري بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار بين البلدين منذ ما يقرب من نصف قرن، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أمر الجيش بالتحضير لعملية عسكرية في مدينة رفح.
وسبق أن حذر البرلماني المصري والإعلامي البارز، مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب ممارسات إسرائيل.
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
في ظل التحذيرات المصرية... هل تتراجع إسرائيل عن عمليتها في رفح؟
19:35 GMT
ونزح أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح هربا من القتال في مناطق أخرى، وتكدسوا في مخيمات مترامية الأطراف وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود.
وتخشى مصر أن يتدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، بينما حذرت جماعات إغاثية من أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.
وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إن أي هجوم في لرفح سوف "ينسف" المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة وسجناؤ فلسطينيين.
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Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 فبراير, 14:59 GMT
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