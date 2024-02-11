https://sputnikarabic.ae/20240211/موسكو-تعلن-عن-زيادة-فرنسا-لمشترياتها-من-الغاز-الروسي-رغم-الصراع-الأوكراني-1085956291.html
موسكو تعلن عن زيادة فرنسا لمشترياتها من الغاز الروسي رغم الصراع الأوكراني
موسكو تعلن عن زيادة فرنسا لمشترياتها من الغاز الروسي رغم الصراع الأوكراني
كشف دبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأحد، عن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى فرنسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 41... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T05:08+0000
2024-02-11T05:08+0000
2024-02-11T05:08+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أرتيم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه "في نهاية عام 2022، أصبحت روسيا المورد الثاني للغاز الطبيعي إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، تجاوزت المشتريات الفرنسية من روسيا نفس الفترة من عام 2022 بنسبة 41 بالمائة". وأضاف ستودينيكوف بالقول، إن نقطة الاستلام الرئيسية للإمدادات الروسية من الغاز المسال هي محطة مونتوار دو بريتان، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن بيانات يوروستات، أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت أكثر من نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث أصبحت إسبانيا وفرنسا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.واشترت إسبانيا ما قيمته 1.8 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وفقًا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.واحتلت فرنسا المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي في هذا المؤشر، حيث اشترت الغاز الطبيعي المسال الروسي مقابل 1.5 مليار يورو. وأنفقت بلجيكا، التي تليها، 1.36 مليار يورو لنفس الأغراض.
https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الاقتصاد-الألماني-البلاد-أصبحت-أقل-قدرة-على-المنافسة-بفعل-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1085107991.html
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اقتصاد, روسيا
موسكو تعلن عن زيادة فرنسا لمشترياتها من الغاز الروسي رغم الصراع الأوكراني
كشف دبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأحد، عن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى فرنسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي.
وقال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أرتيم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه "في نهاية عام 2022، أصبحت روسيا المورد الثاني للغاز الطبيعي إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، تجاوزت المشتريات الفرنسية من روسيا نفس الفترة من عام 2022 بنسبة 41 بالمائة".
وأضاف ستودينيكوف بالقول، إن نقطة الاستلام الرئيسية للإمدادات الروسية من الغاز المسال هي محطة مونتوار دو بريتان، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن بيانات يوروستات، أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت أكثر من نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث أصبحت إسبانيا وفرنسا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.
واشترت إسبانيا ما قيمته 1.8 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وفقًا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.
واحتلت فرنسا المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي في هذا المؤشر، حيث اشترت الغاز الطبيعي المسال الروسي مقابل 1.5 مليار يورو. وأنفقت بلجيكا، التي تليها، 1.36 مليار يورو لنفس الأغراض.