الأقمار الاصطناعية تسجل مشهدا لـ"نزيف الأرض"... صور وفيديو
© Photo / Copernicus Sentinel-2 imageryصورة من الفضاء لثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا التقطها قمر "SENTINEL-2 satellite"
© Photo / Copernicus Sentinel-2 imagery
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ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا للمرة الثالثة خلال أشهر، قاذفا الحمم البركانية على بعد 2.8 ميل غرباً من الشق الضخم في سطح الأرض.
وأظهرت تسجيلات مصورة حمما بركانية ذات اللون البرتقالي والأحمر مصحوبة بسحابة من الدخان، وتدفقت الحمم البركانية كالدماء من تشقق هائل في سطح الأرض خلال الثوران البركاني الأخير في شبه جزيرة ريكجانيس في أيسلندا.
وقال ألبرتو كاراتشيولو، الباحث في معهد علوم الأرض بجامعة أيسلندا: "انتهى الثوران تقريبا، مع عدم وجود نشاط مرئي على فوهة البركان".
وأضاف كاراتشيولو إنه على عكس الثوران البركاني السابق في 14 يناير/كانون الثاني، الذي فتح شقوقًا على طول الطرف الجنوبي من سد الصهارة ودفع تدفقات الحمم البركانية إلى غريندافيك، حدث ثوران الأمس في الجزء الشمالي من السد بالقرب من سفارتسنغي، على بعد 2.5 ميل (4 كم) شمال غريندافيك.
#WATCH: A river of glowing lava flows from an erupting volcano on #Iceland's Reykjanes peninsula, the third to hit the area since December. pic.twitter.com/AoITSfRkOF— The Watcher 🌎 (@TheWatcherDaily) February 9, 2024
وأشار إلى إنه مع انحسار الثوران الآن، يبدو أن غريندافيك ستكون آمنة هذه المرة، على الرغم من أن الأرض غير المستقرة تحت البلدة قد تؤدي إلى حالات "انهيار التصدعات". واتبع الثوران الأخير نمطًا مشابهًا للثورانين السابقين
Views of the volcanic eruption on Iceland’s Reykjanes peninsula as seen from space @Haskoli_Islands #remotesensing #iceland #eruption #volcano pic.twitter.com/pzdyPHIC1d— Benjamin Hennig (@geoviews) February 8, 2024
وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية فإنه من المرجح أن تحدث المزيد من الانفجارات في الأشهر المقبلة، وفقا لثورفالدور ثوردارسون، أستاذ علم البراكين في جامعة أيسلندا: "أستطيع التأكيد أن هذا سيحدث عدة مرات أخرى، إنه شيء يمكننا أن نتوقع استمراره طوال هذا العام."