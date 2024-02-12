https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحرير-اثنين-من-المحتجزين-لدى-حماس-في-رفح-جنوبي-غزة-1085982362.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير اثنين من المحتجزين لدى حماس في رفح جنوبي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير اثنين من المحتجزين لدى حماس في رفح جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T03:53+0000

2024-02-12T03:53+0000

2024-02-12T05:14+0000

العالم

غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80585e957724b6ce83f4695c94c3a52.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيليين وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) ‏الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".وأضاف: "‏وضع المختطفين الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير. ‏قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لإعادة المختطفين".واستطرد بالقول إن "سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس، وذلك لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لإعادة المختطفين المحررين إلى داخل إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز، الجمعة الماضية، للجيش بتجهيز خطتين لإخلاء السكان من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، ولعملية عسكرية في المنطقة.وذكر نتنياهو في بيان، أنه "لا يمكن تحقيق هدف الحرب؛ الذي يتمثل في تدمير حماس، مع وجود 4 كتائب تابعة للحركة في رفح"، مشيرًا إلى أنه "كما هو واضح أن عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".وبحسب بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فقد "أوعز رئيس الوزراء للجيش وللمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى [الكابينت] سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه على الأرجح "سيقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء النازحين الفلسطينيين في رفح إلى منطقتي خان يونس والمواصي جنوبيّ قطاع غزة". ونقلت القناة عن مصدر أن "التحرك تجاه رفح يتوجب الاستعداد له، وهذا سيستغرق التخطيط له خصوصا عملية إخلاء الفلسطينيين من المنطقة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات الإسرائيلية في القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 28 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240212/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-100-قتيل-ومئات-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-جنوبي-غزة-1085981951.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, غزة