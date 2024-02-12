https://sputnikarabic.ae/20240212/تجار-لبنان-الشمالي-تدعم-الحريري-لتشكيل-حكومة-إنقاذ-1086003239.html
"تجار لبنان الشمالي" تدعم الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ
"تجار لبنان الشمالي" تدعم الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ
أصدرت جمعية "تجار لبنان الشمالي" بيانا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن الوضع في لبنان يتطلب بشكل ملحّ إنشاء حكومة إنقاذ تتمتع بالثقة، الكفاءة، والشرعية، قادرة على... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T13:05+0000
2024-02-12T13:05+0000
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجمعية رحبت بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، معتبرة إياه شخصية وطنية محترمة وموثوقة، تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وتعكس تطلعات الشعب اللبناني وتحظى بالدعم العربي والدولي.وطالبت الجمعية الجميع بالتعاون مع الحريري وكذلك تسهيل مهمته للبقاء في لبنان ودعمه لتشكيل حكومة إنقاذية، دون وضع شروط أو عراقيل تعيق هذه العملية الحيوية، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن المناكفات والمصالح الضيقة، والالتزام بمبدأ الحوار من أجل مصلحة لبنان.وأعربت الجمعية عن تضامنها مع الحريري في جهوده لإنقاذ لبنان من الانهيار، كما أعلنت استعدادها للمشاركة في أي خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار والنمو والتنمية إلى لبنان، مشددة على أهمية حماية حقوق ومصالح القطاعات المنتجة والعاملة في البلاد.يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري كان قد وصل إلى بيروت، أمس الأحد، للمشاركة في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إثر تفجير بالعاصمة اللبنانية في الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط عام 2005.ويعتزم تيار "المستقبل" في لبنان إحياء الذكرى عبر العديد من الفعاليات في محيط ضريحه بساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت وفي موقع اغتيال رفيق الحريري، إلى جانب زيارات لمسقط رأسه في مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني ومنزله في بيت الوسط بالعاصمة بيروت.
https://sputnikarabic.ae/20240208/العسكريون-المتقاعدون-يحتشدون-بمظاهرات-غاضبة-أمام-مقر-الحكومة-في-لبنان-1085883360.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, سعد الحريري, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, سعد الحريري, الأخبار
"تجار لبنان الشمالي" تدعم الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ
أصدرت جمعية "تجار لبنان الشمالي" بيانا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن الوضع في لبنان يتطلب بشكل ملحّ إنشاء حكومة إنقاذ تتمتع بالثقة، الكفاءة، والشرعية، قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة والتعامل مع المجتمع الدولي للحصول على الدعم المالي والإنساني لمواجهة الأزمات المتفاقمة.
وقالت الوكالة
الوطنية للإعلام إن الجمعية رحبت بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، معتبرة إياه شخصية وطنية محترمة وموثوقة، تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وتعكس تطلعات الشعب اللبناني وتحظى بالدعم العربي والدولي.
وطالبت الجمعية الجميع بالتعاون مع الحريري وكذلك تسهيل مهمته للبقاء في لبنان ودعمه لتشكيل حكومة إنقاذية، دون وضع شروط أو عراقيل تعيق هذه العملية الحيوية، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن المناكفات والمصالح الضيقة، والالتزام بمبدأ الحوار من أجل مصلحة لبنان.
وأعربت الجمعية عن تضامنها مع الحريري في جهوده لإنقاذ لبنان من الانهيار، كما أعلنت استعدادها للمشاركة في أي خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار والنمو والتنمية إلى لبنان، مشددة على أهمية حماية حقوق ومصالح القطاعات المنتجة والعاملة في البلاد.
يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري كان قد وصل إلى بيروت، أمس الأحد، للمشاركة في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إثر تفجير بالعاصمة اللبنانية في الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط عام 2005.
ويعتزم تيار "المستقبل" في لبنان إحياء الذكرى عبر العديد من الفعاليات في محيط ضريحه بساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت وفي موقع اغتيال رفيق الحريري، إلى جانب زيارات لمسقط رأسه في مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني ومنزله في بيت الوسط بالعاصمة بيروت.