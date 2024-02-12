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https://sputnikarabic.ae/20240212/جندي-أوكراني-يروي-كيف-تقوم-قوات-الأمن-في-بلاده-بمعاقبة-السكان-الموالين-لروسيا--1086016115.html
جندي أوكراني يروي كيف تقوم قوات الأمن في بلاده بمعاقبة السكان الموالين لروسيا
جندي أوكراني يروي كيف تقوم قوات الأمن في بلاده بمعاقبة السكان الموالين لروسيا
أفاد جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، والذي هرب إلى روسيا، كيف تقوم الخدمات الأمنية الخاصة في أوكرانيا، بالقبض على السكان الموالين لروسيا. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T18:57+0000
2024-02-12T18:57+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال الجندي: "لقد قبضنا على الكثير من الأشخاص في كريفوي روغ، الذين يدعمون روسيا، وهذا يعني، إذا تم العثور على شخص ببساطة، دعنا نقول، مثلي أنا، لقد اشتركت في خدمات الأخبار الروسية، في العديد من الصفحات، وكان من الممكن أن تنال إعجابي، لكنني كنت أخشى أن أكتب تعليقات، لأن أي شخص يكتب أي تعليق يدعم روسيا به، يعتقله جهاز الأمن الأوكراني على الفور".وفي الوقت ذاته، وبحسب قوله، يتم تجنيد الأشخاص المصابين بأمراض مختلفة، بما في ذلك السل والإيدز، أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يريدون الذهاب للخدمة فهم يواجهون مسؤولية جنائية.وأكد كامينين أيضًا، أن الجنود الأوكرانيين يبحثون عن أي عذر لعدم الخدمة في الجيش، مشددا أن "الناس ليس لديهم أي دافع (للخدمة في صفوف القوات الأوكرانية). ببساطة لا يوجد أي دافع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك-1085993978.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

جندي أوكراني يروي كيف تقوم قوات الأمن في بلاده بمعاقبة السكان الموالين لروسيا

18:57 GMT 12.02.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkovجندي أوكراني
جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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أفاد جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، والذي هرب إلى روسيا، كيف تقوم الخدمات الأمنية الخاصة في أوكرانيا، بالقبض على السكان الموالين لروسيا.
وقال الجندي: "لقد قبضنا على الكثير من الأشخاص في كريفوي روغ، الذين يدعمون روسيا، وهذا يعني، إذا تم العثور على شخص ببساطة، دعنا نقول، مثلي أنا، لقد اشتركت في خدمات الأخبار الروسية، في العديد من الصفحات، وكان من الممكن أن تنال إعجابي، لكنني كنت أخشى أن أكتب تعليقات، لأن أي شخص يكتب أي تعليق يدعم روسيا به، يعتقله جهاز الأمن الأوكراني على الفور".

وذكر، أندريه كامينين، أنه تم تجنيده قسرًا في صفوف القوات الأوكرانية، على الرغم من المشاكل الصحية التي يعاني منها في ظهره.

وفي الوقت ذاته، وبحسب قوله، يتم تجنيد الأشخاص المصابين بأمراض مختلفة، بما في ذلك السل والإيدز، أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يريدون الذهاب للخدمة فهم يواجهون مسؤولية جنائية.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك
11:15 GMT
وأكد كامينين أيضًا، أن الجنود الأوكرانيين يبحثون عن أي عذر لعدم الخدمة في الجيش، مشددا أن "الناس ليس لديهم أي دافع (للخدمة في صفوف القوات الأوكرانية). ببساطة لا يوجد أي دافع".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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