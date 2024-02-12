https://sputnikarabic.ae/20240212/جندي-أوكراني-يروي-كيف-تقوم-قوات-الأمن-في-بلاده-بمعاقبة-السكان-الموالين-لروسيا--1086016115.html

جندي أوكراني يروي كيف تقوم قوات الأمن في بلاده بمعاقبة السكان الموالين لروسيا

جندي أوكراني يروي كيف تقوم قوات الأمن في بلاده بمعاقبة السكان الموالين لروسيا

أفاد جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، والذي هرب إلى روسيا، كيف تقوم الخدمات الأمنية الخاصة في أوكرانيا، بالقبض على السكان الموالين لروسيا. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T18:57+0000

2024-02-12T18:57+0000

2024-02-12T18:57+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال الجندي: "لقد قبضنا على الكثير من الأشخاص في كريفوي روغ، الذين يدعمون روسيا، وهذا يعني، إذا تم العثور على شخص ببساطة، دعنا نقول، مثلي أنا، لقد اشتركت في خدمات الأخبار الروسية، في العديد من الصفحات، وكان من الممكن أن تنال إعجابي، لكنني كنت أخشى أن أكتب تعليقات، لأن أي شخص يكتب أي تعليق يدعم روسيا به، يعتقله جهاز الأمن الأوكراني على الفور".وفي الوقت ذاته، وبحسب قوله، يتم تجنيد الأشخاص المصابين بأمراض مختلفة، بما في ذلك السل والإيدز، أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يريدون الذهاب للخدمة فهم يواجهون مسؤولية جنائية.وأكد كامينين أيضًا، أن الجنود الأوكرانيين يبحثون عن أي عذر لعدم الخدمة في الجيش، مشددا أن "الناس ليس لديهم أي دافع (للخدمة في صفوف القوات الأوكرانية). ببساطة لا يوجد أي دافع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك-1085993978.html

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