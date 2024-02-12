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"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "ستار إيرس" الأمريكية في البحر الأحمر
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-كابوس-يتحقق-لواشنطن-في-الوقت-الراهن-1085984091.html
ضابط أمريكي يكشف عن كابوس يتحقق لواشنطن في الوقت الراهن
ضابط أمريكي يكشف عن كابوس يتحقق لواشنطن في الوقت الراهن
كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة في وضع لا تحسد عليه في الوقت الراهن، حيث ترى نفسها مهزومة أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T07:45+0000
2024-02-12T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة Dialogue Works على منصة "يوتيوب" إن الولايات المتحدة متوجهة إلى خسارة حتمية أمام روسيا في أوكرانيا، وتتعرض لضربات مؤلمة وترجح هزيمة في منطقة الشرق الأوسط، وليس لديها خطة بديلة".وأضاف ريتر بالقول "روسيا ستواصل تقدمها وانتصارها في أوكرانيا، وليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لإيقاف موسكو"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لهزائم في الشرق الأوسط وعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يكن لهجمات الولايات المتحدة على الحوثيين أي تأثير".وتابع ريتر بالقول: "لقد أصبح موقف واشنطن محفوفاً بالمخاطر للغاية "الخطة (أ) لا تعمل، ولا توجد خطة (ب)".وخلص الخبير إلى أنه لذلك سيشهد العالم قريبا الهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240203/بعد-ضربات-على-العراق-وسوريا-هل-تنجح-واشنطن-بمنع-استهداف-قواعدها-في-الشرق-الأوسط؟-1085708110.html
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ضابط أمريكي يكشف عن كابوس يتحقق لواشنطن في الوقت الراهن

07:45 GMT 12.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة في وضع لا تحسد عليه في الوقت الراهن، حيث ترى نفسها مهزومة أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض لضربات مؤلمة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة Dialogue Works على منصة "يوتيوب" إن الولايات المتحدة متوجهة إلى خسارة حتمية أمام روسيا في أوكرانيا، وتتعرض لضربات مؤلمة وترجح هزيمة في منطقة الشرق الأوسط، وليس لديها خطة بديلة".
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
بعد ضربات على العراق وسوريا… هل تنجح واشنطن بمنع استهداف قواعدها في الشرق الأوسط؟
3 فبراير, 14:31 GMT
وأضاف ريتر بالقول "روسيا ستواصل تقدمها وانتصارها في أوكرانيا، وليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لإيقاف موسكو"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لهزائم في الشرق الأوسط وعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يكن لهجمات الولايات المتحدة على الحوثيين أي تأثير".
وتابع ريتر بالقول: "لقد أصبح موقف واشنطن محفوفاً بالمخاطر للغاية "الخطة (أ) لا تعمل، ولا توجد خطة (ب)".
وخلص الخبير إلى أنه لذلك سيشهد العالم قريبا الهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة.
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