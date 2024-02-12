https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-كابوس-يتحقق-لواشنطن-في-الوقت-الراهن-1085984091.html

ضابط أمريكي يكشف عن كابوس يتحقق لواشنطن في الوقت الراهن

ضابط أمريكي يكشف عن كابوس يتحقق لواشنطن في الوقت الراهن

كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة في وضع لا تحسد عليه في الوقت الراهن، حيث ترى نفسها مهزومة أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T07:45+0000

2024-02-12T07:45+0000

2024-02-12T07:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة Dialogue Works على منصة "يوتيوب" إن الولايات المتحدة متوجهة إلى خسارة حتمية أمام روسيا في أوكرانيا، وتتعرض لضربات مؤلمة وترجح هزيمة في منطقة الشرق الأوسط، وليس لديها خطة بديلة".وأضاف ريتر بالقول "روسيا ستواصل تقدمها وانتصارها في أوكرانيا، وليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لإيقاف موسكو"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لهزائم في الشرق الأوسط وعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يكن لهجمات الولايات المتحدة على الحوثيين أي تأثير".وتابع ريتر بالقول: "لقد أصبح موقف واشنطن محفوفاً بالمخاطر للغاية "الخطة (أ) لا تعمل، ولا توجد خطة (ب)".وخلص الخبير إلى أنه لذلك سيشهد العالم قريبا الهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240203/بعد-ضربات-على-العراق-وسوريا-هل-تنجح-واشنطن-بمنع-استهداف-قواعدها-في-الشرق-الأوسط؟-1085708110.html

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