https://sputnikarabic.ae/20240212/فوائد-الزنجبيل-1085994959.html

فوائد الزنجبيل

فوائد الزنجبيل

الزنجبيل هو نبات له خصائص منشطة ومضادة للبكتيريا، يعتبر جنوب شرق آسيا موطنه، وخصائصه معروفة للإنسان منذ أكثر من 5 آلاف عام، وتتم زراعة النبات في الهند والصين... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T11:55+0000

2024-02-12T11:55+0000

2024-02-12T11:59+0000

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سنتعرف في هذا المقال على فوائد الزنجبيل للرجال والنساء وأضراره والاستخدام الأفضل لهذا النبات وأفضل الأوقات لتناوله.الزنجبيلالزنجبيل هو نبات عشبي معمر يشبه القصب، وهو جزء من عائلة الزنجبيل. ويشمل أيضًا نباتات أخرى تُصنع منها البهارات مثل الكركم والهيل والخولنجان.عند النمو، يتطلب الزنجبيل الكثير من الماء والشمس، ولكن إلى جانب ذلك فزراعته سهلة، وبالتالي يتم زراعته اليوم في البلدان الدافئة. وهي الأكثر شعبية في وطنها التاريخي - جنوب شرق آسيا. ما يقرب من ثلث الزنجبيل في العالم يزرع في الهند.يعتبر الزنجبيل من أقدم التوابل، وقد بدأ سكان جنوب شرق آسيا في زراعته منذ عدة آلاف من السنين. تم ذكر الزنجبيل في الأطروحات الطبية الصينية والهندية والفارسية القديمة كعامل منشط وخافض للحرارة ومنظف.يُباع الزنجبيل غالبًا على شكل جذور ناضجة أو مسحوق مجفف أو قطع مخللة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على زيت الزنجبيل أو مستخلص الجذر للبيع. يتم تضمين الزنجبيل أيضًا في العديد من المنتجات مثل الصلصات الآسيوية والمشروبات الغازية ومخاليط التوابل. من أجل الكشف الكامل عن التأثير العلاجي للتوابل، يوصي الأطباء باستخدام الجذور الطازجة.القيمة الغذائيةالمواد الموجودة في جذر الزنجبيل لها تأثير إيجابي على جسم الإنسان، مثل فيتامينات ب (ب1-ب6، ب9)، فيتامينات ج، هـ، ك، الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، المنغنيز، النحاس، الحديد، السيلينيوم، الزنك، و الجينجيرول، الزيوت العطرية، التربين. لديهم معًا تأثيرًا مقويًا ومضادًا للالتهابات ومنشطًا بشكل عام ويساعدون أيضًا في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين أداء الجهاز الهضمي وتطبيع الدورة الدموية وعمل الجهاز العصبي. بالإضافة إلى أنها تقلل من الألم أثناء فترة الحيض وتساعد في الحفاظ على صحة الأعضاء الأنثوية، وخاصة الرحم. وبالنسبة للنساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى، يقمع المنتج أعراض التسمم.التركيب الكيميائيالزنجبيل منتج غني بهرمون الاستروجين، وهو هرمون يشارك في عمليات التمثيل الغذائي ومسؤول عن الاستقرار العاطفي، ويؤدي نقصه إلى التهيج والتعب.النبات مفيد أيضًا للرجال، حيث يمكن أن يحفز إنتاج هرمون التستوستيرون وزيادة الرغبة الجنسية، يعمل الزنجبيل على تحسين قوة عضلات الأعضاء التناسلية، ويمنع تطور التهاب البروستاتا ويستخدم في علاج العقم.وتحتوي 100 ملغ من الزنجبيل على البروتينات - 1.5 جم، و الدهون - 0.73 جم، الكربوهيدرات - 1.7 جم، الألياف - 2 جم، و ماء - 79 جم.الفائدةللرجالتكمن مساعدة النبات في حماية صحة الرجال في قدرته على تميع الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب. يعمل شاي الزنجبيل على تحسين النشاط العقلي، ويخفف من آثار الكحول، ويجعل الجسم أقوى وأكثر مرونة. وقد تم استخدامه منذ العصور القديمة كمنشط جنسي قوي. كما ويتيح استخدامه تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة الرغبة الجنسية وتحسين الفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائص الزنجبيل المفيدة للرجال تشمل تأثيره المضاد للالتهابات، ما يساعد في علاج التهاب البروستاتا.للنساءفي الشرق، يعتبر جذر الزنجبيل هبة من السماء للنساء اللاتي يرغبن في البقاء جميلات وصحيات وشابات، ويساعد النبات في علاج الصداع النصفي، ويزيل أعراض الدورة الشهرية، ويحسن الوظيفة الإنجابية. خاصية أخرى مفيدة للزنجبيل للنساء هي القدرة على التخلص من التسمم الذي يزعج المرأة في أثناء الحمل. يتم أيضًا تحضير المشروبات المقوية من الجذر والتي تجدد شباب الجلد وتضمن تجديد خلايا البشرة وتساعد في التغلب على التهاب الأعضاء التناسلية.للنساء الحوامليقلل من الغثيان عند النساء الحوامل، كما وهناك دراسات تؤكد أن المنتج يساعد الأمهات الحوامل على التغلب على هذا الشعور غير السار. هذا وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بشرب شاي الزنجبيل أو مص حلوى الزنجبيل. ومع ذلك، تأكد من استشارة طبيبك لتحديد الجرعة الآمنة بالنسبة لك.للأطفالإن مسألة ما هو العمر الذي يُسمح فيه للأطفال بشرب المشروبات التي تحتوي على الزنجبيل تستحق اهتمامًا خاصًا. مما لا شك فيه أن هذه المنتجات لا ينصح بها للأطفال الرضع. يتفق معظم الخبراء على أنه يمكن إعطاء شاي الزنجبيل للأطفال في موعد لا يتجاوز عامين. حيث من الممكن حدوث تهيج خطير في الأغشية المخاطية للمريء والمعدة والأمعاء. على أي حال، قبل البدء بإعطاء طفلك هذا الشاي، من المهم استشارة طبيب الأطفال الخاص بك.كما لا يزال الزنجبيل من التوابل وله طعم خاص لاذع إلى حد ما ومن غير المرجح أن يكون الطفل الصغير سعيدًا بشرب نفس المشروب الذي يتناوله البالغون بسهولة. لذلك، عند التخمير، فإن الأمر يستحق مراعاة هذه الحقيقة وإضافة القليل من الزنجبيل وأكثر قليلا من المكونات الأخرى التي تخفف طعم المشروب.فوائد الزنجبيلتحسين عملية الهضمفي الطب التقليدي، غالبا ما يستخدم الزنجبيل كعلاج لاضطرابات الجهاز الهضمي، وقد ثبت أن التوابل تساعد في حدوث النفخة - حيث تعمل موادها الفعالة على تسريع تحلل الغازات والتخلص منها، كما يحفز الزنجبيل إنتاج إنزيمات البنكرياس، مما يحسن عملية الهضم ويسرع عملية التمثيل الغذائي. وأخيرًا، يعتبر الزنجبيل علاجًا فعالًا ضد الغثيان، بما في ذلك الغثيان الذي يحدث في أثناء الحمل أو أثناء العلاج الكيميائي.تخفيف الغثيان والدوخةأثبتت الدراسات ان الزنجبيل يقلل من الغثيان عند الحوامل كما ويوصي أطباء الكلية الأمريكية لأطباء النساء والولادة، الحوامل بضرورة شرب شايي الزنجبيل.انخفاض مستويات السكر في الدموفقًا للعديد من الدراسات، يمكن للزنجبيل خفض مستويات السكر في الدم ، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تخفيف الأعراض الثانوية لمرض السكري كالتورم والالتهاب.خصائص مضادة للالتهاباتوفقا لمراجعة علمية أجراها علماء من إيران، فإن الزنجبيل يهدئ التهاب الحلق ويقلل من احتقان الأنف. كما ويحتوي المنتج على خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ويعزز الشفاء بشكل أسرع. كما تم إثبات آثاره المضادة للبكتيريا والفيروسيات والمضادة للالتهابات ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن أقصى فائدة أثناء نزلات البرد ستأتي من جذر الزنجبيل الطازج.تخفيف آلام التهاب المفاصليحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب فينولي يعطي الجذر نكهة لاذعة. له خصائص قوية مضادة للالتهابات .في الطب التقليدي، يستخدم الزنجبيل لعلاج أمراض المفاصل كالتهاب المفاصل. أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن الزنجبيل يخفف بشكل فعال آلام المفاصل الملتهبة ويساعد أيضًا على زيادة حركة المفاصل.تقوية جهاز المناعةالزنجبيل هو أيضًا عامل مضاد للجراثيم فعال. لقد أثبت العلماء أن الزنجبيل يحمي تجويف الفم من عدة أنواع من البكتيريا التي تسبب أمراض اللثة وآفات اللثة الأخرى . الزنجبيل فعال أيضًا ضد الأمراض الفطرية، مثل داء المبيضات.الزنجبيل يدفئ ويسبب التعرق النشط، ومن غير المرجح أن يكون كوب من شاي الزنجبيل علاجًا كاملاً لنزلات البرد، لكنه سيساعد على تدفئتك وتخفيف أعراض المرض.خفض مستويات الكولسترولتناول الزنجبيل يمكن أن يقلل من وزن الجسم، وكذلك ضبط نسبة السكر في الدم، وتقليل مستوى الكوليسترول "الضار" وزيادة كمية الكوليسترول "الجيد". الكوليسترول. يساهم استقرار هذه المؤشرات في فقدان الوزن بشكل أسرع. يرجى ملاحظة أن المنتج نفسه غير قادر على حرق الدهون، لذا من المهم الحفاظ على نقص السعرات الحرارية والحركة الدائمة.مضاد للأكسدةالزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وإنتاج الخلايا الليمفاوية التائية التي تدمر الفيروسات.تحسين الدورة الدمويةالزنجبيل له تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية - فهو يخفض ضغط الدم ويحمي القلب من أمراض القلب التاجية. علاوة على ذلك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، كلما زاد استهلاك الشخص للزنجبيل، كان هذا التأثير أكثر وضوحًا.يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة في الجهاز الهضمي تناول الزنجبيل يومياً، ولكن ليس أكثر من 3-4 جرام، ولا ينصح للنساء الحوامل بتناول أكثر من 1 جرام، لكن يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الكلى التأكد من الجرعة المسموح بها من التوابل. مع طبيب. ويمكن استبدال الزنجبيل الطازج بالأدوية أو المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلصاته.استقرار الضغطالزنجبيل يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق سد قنوات الكالسيوم.تخفيف آلام الدورة الشهريةلعدة قرون، تم استخدام الزنجبيل كعلاج فعال لمكافحة عسر الطمث، وهو متلازمة الألم التي تصاحب الدورة الشهرية. وفقا لدراسة أجريت عام 2009، فإن إضافة 250 ملغ من الزنجبيل (قطعة بحجم قرص صغير) مرتين إلى ثلاث مرات يوميا يمكن أن يخفف الألم الناجم عن عسر الطمث بشكل فعال مثل مسكن الألم الشهير ايبوبروفين.تحسين وظائف المخفي إحدى التجارب العلمية، تناولت النساء في منتصف العمر الزنجبيل بانتظام لمدة شهرين. ونتيجة لذلك تحسنت قدراتهم العقلية ، وهي الذاكرة وسرعة رد الفعل، تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المنتج يقمع الالتهاب في الدماغ ويحميه من الأضرار المرتبطة بالعمر. ويشير العلماء إلى أنه قد يمنع الأشخاص من الإصابة بمرض الزهايمر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة للنظرية.الأضرارعلى الرغم من كل فوائد الزنجبيل، إلا أنه قد يكون ضارًا. بسبب نفاذته، ويجب استخدام النبات بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والأمعاء والكبد والمرارة. كما يجدر تجنب الزنجبيل لمن يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يزيد من تدفق الدم ويقلل من لزوجة الدم، مما قد يؤدي إلى تدهور الصحة.كيفية تناول الزنجبيلفي معظم الأحيان، يتم استخدام الزنجبيل كتوابل. سكان الدول الآسيوية يحبونها بشكل خاص . يُصنع المربى أيضًا من الجذور، ويُضاف إلى الحساء، ويُؤكل طازجًا أو مخللًا. اليابانيون، الذين يحبون تناول الأسماك النيئة، يستخدمونها "لتطهير" مثل هذه الأطباق.كما ويمكن شربه على شكل شاي، كما ويمكن إضافته للطعام كنوع من التوايل.أفضل وقت لتناول الزنجبيليوصى بشرب شاي الزنجبيل قبل ساعة من تناول الطعام في رشفات صغيرة - فهذا يساعد على تقليل الشهية. من الأفضل أن تبدأ بكوب أو كوبين في اليوم ثم تزيد تدريجياً من تناولك اليومي إلى لترين. ومع ذلك، لا ينبغي أن تنجرف في تناول هذا المشروب قبل النوم، لأن تأثيره على الجسم يشبه مشروب الطاقة، الشيء الرائع أيضا هو الطعم والرائحة اللذيذة لهذا الشاي.موانع وقيودممكن أن يساعد الزنجبيل في علاج العديد من الأمراض، لكن عليك أن تكون حذرًا جدًا عند استخدامه. وبالتأكيد لا ينبغي عليك تحويله إلى علاج لجميع الأمراض.لا يوجد أي دليل يدعم فوائد الزنجبيل المطبق على شكل كمادات، حيث تظهر التأثيرات فقط عند تناوله عن طريق الفم. إن سلامة استخدام الزنجبيل بجرعات كبيرة أثناء الحمل، وخاصة في المراحل اللاحقة، أمر مثير للجدل.الخطر الرئيسي للزنجبيل هو تأثيره السلبي على الجهاز الهضمي. مثل أي طعام حار، فهو يهيج المعدة ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والإسهال واضطرابات الأمعاء. تتطلب العديد من علاجات الزنجبيل تناوله على معدة فارغة أو تناوله بجرعات كبيرة. وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة حتى في الأشخاص الأصحاء. جرعة واحدة زائدة من الزنجبيل يمكن أن تؤدي إلى الإسهال واضطراب المعدة والانتفاخ، فضلا عن تهيج وتورم حساسية في الفم.يمكن أن يكون الإهمال مع الزنجبيل خطيرًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي. يُمنع منعًا باتًا استخدام التوابل بأي شكل من الأشكال للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والتهاب الرتج والتهاب القولون والتهاب الأمعاء والقولون وقرحة المعدة وأمراض الكبد والبنكرياس.بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة إلى توخي الحذر عند تناول الزنجبيل. حيث يؤدي تناول التوابل بكميات كبيرة إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، كما يقلل من تخثر الدم ويزيد من خطر حدوث نزيف حاد.كما يحتوي الزنجبيل على كمية صغيرة من الأوكزالات – أملاح حمض الأكساليك. وهي ضارة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء والكلى، وخاصة أولئك الذين يعانون من تحص بولي مع زيادة خطر حصوات الأكسالات.

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