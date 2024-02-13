https://sputnikarabic.ae/20240213/اكتشاف-مخبأ-للأسلحة-والوثائق-السرية-في-ماريوبول-فيديو-1086025034.html
اكتشاف مخبأ للأسلحة والوثائق السرية في ماريوبول... فيديو
اكتشاف مخبأ للأسلحة والوثائق السرية في ماريوبول... فيديو
اكتشف ضباط جهاز الأمن الفيدرالي مخبأ للأسلحة ووثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني في ماريوبول، حسبما أفادت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لجمهورية دونيتسك... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T08:58+0000
2024-02-13T08:58+0000
2024-02-13T09:37+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وقالت المديرية لوكالة "سبوتنيك": "اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول مخبأ ملغّمًا يحتوي على أسلحة نارية ووثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني. تم العثور على ومصادرة قاذفة قنابل يدوية من طراز"آر بي جي-7"، قطعة واحدة، ومدفع رشاش "بي كي إم"، قطعة واحدة، وبندقية هجومية من طراز "آ كيه-74"، قطعة واحدة، ووثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني".وعرضت المديرية، لقطات فيديو، تعرض كيف يعثر فيها ضباط المخابرات على مخبأ في منزل خاص ملغوم وتظهر جميع الأفخاخ التي نصبها العدو.تجدر الإشارة إلى أن جميع الوثائق المصادرة يتم إرسالها للبحث، ويتم اتخاذ إجراءات التحقق الإضافية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اكتشاف مخبأ للأسلحة والوثائق السرية في ماريوبول... فيديو
08:58 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 09:37 GMT 13.02.2024)
اكتشف ضباط جهاز الأمن الفيدرالي مخبأ للأسلحة ووثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني في ماريوبول، حسبما أفادت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت المديرية لوكالة "سبوتنيك": "اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول مخبأ ملغّمًا يحتوي على أسلحة نارية ووثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني. تم العثور على ومصادرة قاذفة قنابل يدوية من طراز"آر بي جي-7"، قطعة واحدة، ومدفع رشاش "بي كي إم"، قطعة واحدة، وبندقية هجومية من طراز "آ كيه-74"، قطعة واحدة، ووثائق سرية لجهاز الأمن الأوكراني".
وعرضت المديرية، لقطات فيديو، تعرض كيف يعثر فيها ضباط المخابرات على مخبأ في منزل خاص ملغوم وتظهر جميع الأفخاخ التي نصبها العدو.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الوثائق المصادرة يتم إرسالها للبحث، ويتم اتخاذ إجراءات التحقق الإضافية.