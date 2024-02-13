https://sputnikarabic.ae/20240213/السفير-الروسي-لدى-الخرطوم-السودان-لم-يصدق-بعد-على-اتفاقية-إنشاء-قاعدة-بحرية-روسية-على-البحر-الأحمر-1086019780.html

السفير الروسي لدى الخرطوم: السودان لم يصدق بعد على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر

السفير الروسي لدى الخرطوم: السودان لم يصدق بعد على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر

أكد السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، اليوم الثلاثاء، أن السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T01:53+0000

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الدوحة - سبوتنيك. وقال تشيرنوفول في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في 2019، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان. لكن بسبب الأزمة السياسية الداخلية، وكذلك بسبب حل البرلمان، لم يتمكن الجانب السوداني بعد من استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق عليها".وأضاف أنه "رغم كل ذلك، فإن الكلمة الأخيرة لأصدقائنا السودانيين".وفي فبراير/شباط العام الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان فهو الآن في طور المصادقة عليه".وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20220303/صحيفة-أمريكا-خائفة-من-إنشاء-قاعدة-بحرية-روسية-على-البحر-الأحمر-بعد-تلميح-سوداني-1059422859.html

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البحر الأحمر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السويد, مون جاي ان