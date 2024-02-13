https://sputnikarabic.ae/20240213/روسيا-تضع-رئيسة-وزراء-إستونيا-على-قائمة-المطلوبين-1086025649.html
روسيا تضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين
روسيا تضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين
وُضعت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، على قائمة المطلوبين في روسيا، بحسب قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الداخلية الروسية. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T09:15+0000
2024-02-13T09:15+0000
2024-02-13T09:15+0000
العالم
روسيا
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وجاء في قاعدة البيانات البحث أن كايا كالاس، 17 يونيو/حزيران 1977، "مطلوبة بموجب مادة في القانون الجنائي".وكانت كالاس قد أدلت مرارا وتكرارا بتصريحات معادية للروس، ووصفت روسيا بأنها "تهديد مستمر لأمن الدول الغربية"، معربة عن رغبتها في قيادة الناتو شخصيًا لمواجهة موسكو، كما دعت إلى "عزل" روسيا عما أسمته "العالم الحر".وأيدت رئيسة الوزراء هدم الآثار السوفيتية في إستونيا المخصصة لقتلى الحرب الوطنية العظمى.وسعت إلى فرض حظر أوروبي على إصدار تأشيرات للروس، وأعلنت استعدادها لتغيير الدستور الإستوني من أجل حرمان الروس والبيلاروسيين من حق التصويت في الانتخابات المحلية.وتشغل كالاس منصب رئيس الوزراء منذ 26 يناير/كانون الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20240202/الخارجية-الروسية-خطط-إستونيا-لإعادة-دفن-رفات-عسكريين-سوفييت-دون-موافقة-أقاربهم-لن-تبقى-بلا-رد---1085676445.html
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العالم, روسيا
روسيا تضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين
وُضعت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، على قائمة المطلوبين في روسيا، بحسب قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
وجاء في قاعدة البيانات البحث أن كايا كالاس، 17 يونيو/حزيران 1977، "مطلوبة بموجب مادة في القانون الجنائي".
وكانت كالاس قد أدلت مرارا وتكرارا بتصريحات معادية للروس، ووصفت روسيا بأنها "تهديد مستمر لأمن الدول الغربية"، معربة عن رغبتها في قيادة الناتو شخصيًا لمواجهة موسكو، كما دعت إلى "عزل" روسيا عما أسمته "العالم الحر".
وأيدت رئيسة الوزراء هدم الآثار السوفيتية في إستونيا المخصصة لقتلى الحرب الوطنية العظمى.
وسعت إلى فرض حظر أوروبي على إصدار تأشيرات للروس، وأعلنت استعدادها لتغيير الدستور الإستوني من أجل حرمان الروس والبيلاروسيين من حق التصويت في الانتخابات المحلية.
وتشغل كالاس منصب رئيس الوزراء منذ 26 يناير/كانون الثاني 2021.