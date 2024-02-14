عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240214/ابتكار-مجهر-روسي-يسمح-برؤية-خلايا-الدماغ-العصبية-1086056525.html
ابتكار مجهر روسي يسمح برؤية خلايا الدماغ العصبية
ابتكار مجهر روسي يسمح برؤية خلايا الدماغ العصبية
قام العلماء في معهد الأتمتة والقياس الكهربائي بتطوير مجهر متعدد الفوتونات قادر على فحص الأنسجة الحية على عمق 2 مم، مما يجعل من الممكن تمييز الخلايا العصبية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T09:36+0000
2024-02-14T09:36+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102796/79/1027967906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81e5c15e600155880699de568e2d2b0e.jpg
وقال دينيس خرينكو، وهو أحد مؤلفي التطوير، والباحث الرئيسي في المعهد، للصحفيين: "طورنا مجهرا متعدد الفوتونات. ففي المجهر التقليدي، تكون الصورة أحادية البعد، ولا يمكن النظر داخل الأنسجة، لأن الضوء المرئي لا يمر عبر هذا النسيج ولا يمتصه. هنا يكون الإشعاع تحت الأحمر عند درجة حرارة طول موجي متخصص يبلغ 1.3 ميكرون. في هذا الطول الموجي، يمكننا إلقاء الضوء على الأنسجة الحية بعمق يصل إلى 2 ملم، دون الإضرار بها، ورؤية الإشارة من هذا العمق. في الواقع، هذا هو التصوير المقطعي البصري. يمكن رؤية الخلايا العصبية في أنسجة المخ".وأضاف العالم أن استخدام مثل هذا المجهر أمر واعد في المقام الأول للبحث في مجال الطب والبيولوجيا.وأوضح خرينكو أنه في الجهاز المطور، على عكس المجهر التقليدي، يتم إضاءة الأنسجة باستخدام شعاع الليزر. يسمح نظام المسح الذي اخترعه علماء نوفوسيبيرسك بفحص عينة من المنطقة بأكملها في عدة نقاط في وقت واحد. وتابع: "في الواقع، يمكننا بناء بنية الأنسجة، على سبيل المثال بنية الدماغ، عند إجراء الدراسات العصبية. الآن تم تزويدنا بعينات من شريحة من دماغ الفئران المصابة بمرض عقلي والمهمة هي معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في بنية الدماغ".
https://sputnikarabic.ae/20240214/طبيبة-روسية-تحدد-طريقة-للكشف-عن-السرطانات-الوراثية-1086051597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102796/79/1027967906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8270a05088ece7f35065ad3225e04a45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

ابتكار مجهر روسي يسمح برؤية خلايا الدماغ العصبية

09:36 GMT 14.02.2024
© Fotolia / Photokanok_1984مجهر
مجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Fotolia / Photokanok_1984
تابعنا عبر
قام العلماء في معهد الأتمتة والقياس الكهربائي بتطوير مجهر متعدد الفوتونات قادر على فحص الأنسجة الحية على عمق 2 مم، مما يجعل من الممكن تمييز الخلايا العصبية الفردية للدماغ.
وقال دينيس خرينكو، وهو أحد مؤلفي التطوير، والباحث الرئيسي في المعهد، للصحفيين: "طورنا مجهرا متعدد الفوتونات. ففي المجهر التقليدي، تكون الصورة أحادية البعد، ولا يمكن النظر داخل الأنسجة، لأن الضوء المرئي لا يمر عبر هذا النسيج ولا يمتصه. هنا يكون الإشعاع تحت الأحمر عند درجة حرارة طول موجي متخصص يبلغ 1.3 ميكرون. في هذا الطول الموجي، يمكننا إلقاء الضوء على الأنسجة الحية بعمق يصل إلى 2 ملم، دون الإضرار بها، ورؤية الإشارة من هذا العمق. في الواقع، هذا هو التصوير المقطعي البصري. يمكن رؤية الخلايا العصبية في أنسجة المخ".
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
مجتمع
طبيبة روسية تحدد طريقة للكشف عن السرطانات الوراثية
07:35 GMT
وأضاف العالم أن استخدام مثل هذا المجهر أمر واعد في المقام الأول للبحث في مجال الطب والبيولوجيا.
وأوضح خرينكو أنه في الجهاز المطور، على عكس المجهر التقليدي، يتم إضاءة الأنسجة باستخدام شعاع الليزر. يسمح نظام المسح الذي اخترعه علماء نوفوسيبيرسك بفحص عينة من المنطقة بأكملها في عدة نقاط في وقت واحد. وتابع: "في الواقع، يمكننا بناء بنية الأنسجة، على سبيل المثال بنية الدماغ، عند إجراء الدراسات العصبية. الآن تم تزويدنا بعينات من شريحة من دماغ الفئران المصابة بمرض عقلي والمهمة هي معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في بنية الدماغ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان.. فيديو وصور09:41 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала