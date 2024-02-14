https://sputnikarabic.ae/20240214/طبيبة-روسية-تحدد-طريقة-للكشف-عن-السرطانات-الوراثية-1086051597.html

طبيبة روسية تحدد طريقة للكشف عن السرطانات الوراثية

طبيبة روسية تحدد طريقة للكشف عن السرطانات الوراثية

قالت ماريا فورونتسوفا، نائبة عميد كلية الطب الأساسي بجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، والباحثة الرئيسية في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الغدد الصماء، إن... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T07:35+0000

2024-02-14T07:35+0000

2024-02-14T07:35+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102558/93/1025589389_0:167:2731:1703_1920x0_80_0_0_805344fe738e9bc3c55a1dcd871c9af2.jpg

وأشارت فورونتسوفا، خلال حديثها يوم الثلاثاء في جلسة "التقنيات الجينية والجينومية: فرص جديدة في التشخيص" للمنتدى الثاني لتقنيات المستقبل في موسكو، إلى أنه "يمكننا القول إن الأورام الخبيثة هي مرض وراثي فردي".ووفقا لها، قد يكون هناك العديد من الخلايا السلفية لمستعمرات الخلايا السرطانية التي لديها طفرات مكتسبة خلال حياة المريض، في الأورام.وأشار رئيس القسم العلمي لبيولوجيا نمو الورم بالمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض السرطان، يفغيني إيميانيتوف: "ينشأ السرطان نتيجة الطفرات، ولهذا السبب، إذا كنا نتحدث عن دور التقنيات الوراثية من حيث التطبيق العملي لتشخيص وعلاج السرطان، فإن الأورام الخبيثة هي بلا شك مثال على تطبيق مثل هذه التقنيات".وقدم أمثلة على العمل باستخدام التقنيات الوراثية التي يتم تنفيذها في هذا المركز. على وجه الخصوص، أخبر إيميانيتوف كيف كان من الممكن زيادة فعالية علاج سرطان المبيض النقيلي لدى النساء. وفقًا لفورونتسوفا، يعد هذا مثالًا على فائدة التشخيص الوراثي في ​​​​علاج السرطان.وأوضحت قائلة: "من دون هذه الاختبارات، سنكون كالذي يمشي في الظلام".وأضافت فورونتسوفا أنه في هذه الحالة، بدلاً من العلاج المركز، يتم استخدام الأساليب التي تجعل من الممكن مكافحة المرض بشكل فعال.طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية

https://sputnikarabic.ae/20240209/باحثون-يطورون-طريقة-سهلة-لاستكشاف-سرطان-الجسم-عن-طريق-اللعاب-1085921967.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة