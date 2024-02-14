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https://sputnikarabic.ae/20240214/طبيبة-روسية-تحدد-طريقة-للكشف-عن-السرطانات-الوراثية-1086051597.html
طبيبة روسية تحدد طريقة للكشف عن السرطانات الوراثية
طبيبة روسية تحدد طريقة للكشف عن السرطانات الوراثية
قالت ماريا فورونتسوفا، نائبة عميد كلية الطب الأساسي بجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، والباحثة الرئيسية في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الغدد الصماء، إن... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T07:35+0000
2024-02-14T07:35+0000
مجتمع
الصحة
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وأشارت فورونتسوفا، خلال حديثها يوم الثلاثاء في جلسة "التقنيات الجينية والجينومية: فرص جديدة في التشخيص" للمنتدى الثاني لتقنيات المستقبل في موسكو، إلى أنه "يمكننا القول إن الأورام الخبيثة هي مرض وراثي فردي".ووفقا لها، قد يكون هناك العديد من الخلايا السلفية لمستعمرات الخلايا السرطانية التي لديها طفرات مكتسبة خلال حياة المريض، في الأورام.وأشار رئيس القسم العلمي لبيولوجيا نمو الورم بالمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض السرطان، يفغيني إيميانيتوف: "ينشأ السرطان نتيجة الطفرات، ولهذا السبب، إذا كنا نتحدث عن دور التقنيات الوراثية من حيث التطبيق العملي لتشخيص وعلاج السرطان، فإن الأورام الخبيثة هي بلا شك مثال على تطبيق مثل هذه التقنيات".وقدم أمثلة على العمل باستخدام التقنيات الوراثية التي يتم تنفيذها في هذا المركز. على وجه الخصوص، أخبر إيميانيتوف كيف كان من الممكن زيادة فعالية علاج سرطان المبيض النقيلي لدى النساء. وفقًا لفورونتسوفا، يعد هذا مثالًا على فائدة التشخيص الوراثي في ​​​​علاج السرطان.وأوضحت قائلة: "من دون هذه الاختبارات، سنكون كالذي يمشي في الظلام".وأضافت فورونتسوفا أنه في هذه الحالة، بدلاً من العلاج المركز، يتم استخدام الأساليب التي تجعل من الممكن مكافحة المرض بشكل فعال.طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
https://sputnikarabic.ae/20240209/باحثون-يطورون-طريقة-سهلة-لاستكشاف-سرطان-الجسم-عن-طريق-اللعاب-1085921967.html
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الصحة
الصحة

طبيبة روسية تحدد طريقة للكشف عن السرطانات الوراثية

07:35 GMT 14.02.2024
© Fotolia / Crevisخلية سرطانية في جسم الإنسان
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Fotolia / Crevis
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قالت ماريا فورونتسوفا، نائبة عميد كلية الطب الأساسي بجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، والباحثة الرئيسية في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الغدد الصماء، إن التشخيص الجيني الحديث يساعد على إيجاد الطرق المثلى لعلاج الأورام الخبيثة التي لها خصائصها الوراثية "الفردية".
وأشارت فورونتسوفا، خلال حديثها يوم الثلاثاء في جلسة "التقنيات الجينية والجينومية: فرص جديدة في التشخيص" للمنتدى الثاني لتقنيات المستقبل في موسكو، إلى أنه "يمكننا القول إن الأورام الخبيثة هي مرض وراثي فردي".
ووفقا لها، قد يكون هناك العديد من الخلايا السلفية لمستعمرات الخلايا السرطانية التي لديها طفرات مكتسبة خلال حياة المريض، في الأورام.
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9 فبراير, 16:15 GMT
وأشار رئيس القسم العلمي لبيولوجيا نمو الورم بالمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض السرطان، يفغيني إيميانيتوف: "ينشأ السرطان نتيجة الطفرات، ولهذا السبب، إذا كنا نتحدث عن دور التقنيات الوراثية من حيث التطبيق العملي لتشخيص وعلاج السرطان، فإن الأورام الخبيثة هي بلا شك مثال على تطبيق مثل هذه التقنيات".
وقدم أمثلة على العمل باستخدام التقنيات الوراثية التي يتم تنفيذها في هذا المركز. على وجه الخصوص، أخبر إيميانيتوف كيف كان من الممكن زيادة فعالية علاج سرطان المبيض النقيلي لدى النساء.
وفقًا لفورونتسوفا، يعد هذا مثالًا على فائدة التشخيص الوراثي في ​​​​علاج السرطان.
وأوضحت قائلة: "من دون هذه الاختبارات، سنكون كالذي يمشي في الظلام".
وأضافت فورونتسوفا أنه في هذه الحالة، بدلاً من العلاج المركز، يتم استخدام الأساليب التي تجعل من الممكن مكافحة المرض بشكل فعال.
طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية
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