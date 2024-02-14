https://sputnikarabic.ae/20240214/السيسي-يعلن-اعتزامه-زيارة-تركيا-في-أبريل-المقبل-تلبية-لدعوة-أردوغان-فيديو-1086075246.html

السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في أبريل المقبل تلبية لدعوة أردوغان... فيديو

السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في أبريل المقبل تلبية لدعوة أردوغان... فيديو

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، في نيسان/ أبريل المقبل، لتعزيز العلاقات بين البلدين. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T16:54+0000

2024-02-14T16:54+0000

2024-02-14T16:54+0000

مصر

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأخبار

العالم

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0e/1086074660_0:125:2945:1782_1920x0_80_0_0_a1140ac4da35b9508cecc7206ad8952b.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في القاهرة اليوم الأربعاء.وقال السيسي: "إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع إرثهما الحضاري المشترك".وأضاف: "مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية".وتابع: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".ومن جانبه، قال أردوغان: "اليوم وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".وأعرب أردوغان عن تطلعه لتعزيز العلاقات التركية المصرية في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم.وذكر أردوغان أن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي.وقبيل انطلاق المؤتمر الصحفي المشترك، وقع السيسي وأردوغان إعلانا مشتركا حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.ووصل أردوغان إلى مصر اليوم في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.وشهدت العلاقات مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم, العالم العربي