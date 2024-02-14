السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في أبريل المقبل تلبية لدعوة أردوغان... فيديو
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Turkish Presidency
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، في نيسان/ أبريل المقبل، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في القاهرة اليوم الأربعاء.
وقال السيسي: "إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع إرثهما الحضاري المشترك".
الرئيس #السيسي: أرحب بالتهدئة الحالية في شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها.. ويعلن عن عزمه زيارة تركيا أبريل المقبل تلبية لدعوة الرئيس التركي أردوغان pic.twitter.com/WX2qJMs6PR— ON (@ONTVEgy) February 14, 2024
وأضاف: "مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية".
وتابع: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".
ومن جانبه، قال أردوغان: "اليوم وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".
وأعرب أردوغان عن تطلعه لتعزيز العلاقات التركية المصرية في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الهجمات الإسرائيلية في غزة على رأس المباحثات مع الرئيس #السيسي.. ويؤكد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار مشيرا إلى أن تركيا ستواصل مع مصر إعادة إعمار غزة مجددًا pic.twitter.com/wOT28dRHOE— ON (@ONTVEgy) February 14, 2024
وذكر أردوغان أن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي.
وقبيل انطلاق المؤتمر الصحفي المشترك، وقع السيسي وأردوغان إعلانا مشتركا حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
ووصل أردوغان إلى مصر اليوم في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.
وشهدت العلاقات مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.