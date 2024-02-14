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https://sputnikarabic.ae/20240214/السيسي-يعلن-اعتزامه-زيارة-تركيا-في-أبريل-المقبل-تلبية-لدعوة-أردوغان-فيديو-1086075246.html
السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في أبريل المقبل تلبية لدعوة أردوغان... فيديو
السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في أبريل المقبل تلبية لدعوة أردوغان... فيديو
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، في نيسان/ أبريل المقبل، لتعزيز العلاقات بين البلدين. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T16:54+0000
2024-02-14T16:54+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في القاهرة اليوم الأربعاء.وقال السيسي: "إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع إرثهما الحضاري المشترك".وأضاف: "مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية".وتابع: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".ومن جانبه، قال أردوغان: "اليوم وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".وأعرب أردوغان عن تطلعه لتعزيز العلاقات التركية المصرية في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم.وذكر أردوغان أن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي.وقبيل انطلاق المؤتمر الصحفي المشترك، وقع السيسي وأردوغان إعلانا مشتركا حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.ووصل أردوغان إلى مصر اليوم في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.وشهدت العلاقات مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.
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مصر, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم, العالم العربي

السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في أبريل المقبل تلبية لدعوة أردوغان... فيديو

16:54 GMT 14.02.2024
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Turkish Presidency
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، في نيسان/ أبريل المقبل، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في القاهرة اليوم الأربعاء.
وقال السيسي: "إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع إرثهما الحضاري المشترك".
وأضاف: "مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية".
وتابع: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".
ومن جانبه، قال أردوغان: "اليوم وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".
وأعرب أردوغان عن تطلعه لتعزيز العلاقات التركية المصرية في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم.
وذكر أردوغان أن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي.
وقبيل انطلاق المؤتمر الصحفي المشترك، وقع السيسي وأردوغان إعلانا مشتركا حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
ووصل أردوغان إلى مصر اليوم في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.
وشهدت العلاقات مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.
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