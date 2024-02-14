https://sputnikarabic.ae/20240214/مزارعون-فرنسيون-يلقون-الروث-أمام-أحد-البنوك-في-آجن-1086057028.html

مزارعون فرنسيون يلقون الروث أمام أحد البنوك في آجن

مزارعون فرنسيون يلقون الروث أمام أحد البنوك في آجن

ألقى المزارعون، الذين يعتبرون أن تدابير الدعم التي أعلنتها الحكومة سابقًا غير كافية، الروث أمام فرع البنك في آجن في فرنسا. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T09:52+0000

2024-02-14T09:52+0000

2024-02-14T09:52+0000

العالم

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وأفادت "قناة BFMTV" التلفزيونية أنه "تم يوم الأربعاء 14 فبراير، تفريغ الروث من مقطورة أمام فرع البنك في آجن، ووعد المزارعون باتخاذ مزيد من الخطوات على المستوى المحلي في الأيام المقبلة".تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج تم قبل الساعة 08.00 بقليل بالتوقيت المحلي، بدعوة من ثاني أكبر نقابة عمالية زراعية في البلاد.وقال رئيس الفرع المحلي للنقابة، خوسيه بيريز، للقناة: "لقد استهدفنا البنوك لأنه لم يتم الاستماع إلينا. لقد طلبنا من (رئيس الوزراء) غابرييل أتال اتخاذ إجراءات مالية مباشرة، لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء... لذلك سنستهدف اليوم جميع البنوك في الإقليم (لو وغارون)، لكي نقول لهم إننا بحاجة إلى المال، نحتاج إلى الأكسجين".ووفقا له، إذا لم تسمع الحكومة دعواتهم، فسوف يأتي المزارعون للقاء الوزراء في المعرض الزراعي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 24 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار.وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء الفرنسي أتال بتقديم مشروع قانون بشأن الزراعة في المعرض.وفي اليوم السابق، قال رئيس اتحاد المزارعين FNSEA، أرنو روسو، على "قناة TF1" التلفزيونية إن المزارعين الفرنسيين مستعدون لاستئناف الإضرابات إذا لم تتخذ سلطات البلاد إجراءات إضافية لدعمهم.وكثرت احتجاجات المزارعين في الأسابيع الأخيرة في الدول الأوروبية. وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية، وأعاقوا حركة المرور بالجرارات وأكوام التبن وأكوام الروث. كما رمى المزارعون المحافظات والمباني الحكومية بالروث والنفايات. وطالبوا بالاعتراف بأهمية أنشطتهم وأدانوا السياسات الحكومية في القطاع الزراعي التي تجعلهم، في نظرهم، غير قادرين على المنافسة. وعلى وجه الخصوص، عارض المزارعون استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، فضلا عن التدابير التقييدية لحماية البيئة وزيادة العبء المالي على الإنتاج.

https://sputnikarabic.ae/20240212/أسباب-احتجاجات-المزارعين-في-أوروبا-1085996640.html

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