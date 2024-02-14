https://sputnikarabic.ae/20240214/مصر-زيارات-مكثفة-وملفات-خطيرة-على-طاولة-الشرق-الأوسط--1086055062.html

مصر... زيارات مكثفة "وملفات خطيرة" على طاولة الشرق الأوسط

مصر... زيارات مكثفة "وملفات خطيرة" على طاولة الشرق الأوسط

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى القاهرة، تعتبر هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T08:51+0000

2024-02-14T08:51+0000

2024-02-14T08:51+0000

العالم العربي

مصر

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وتأتي زيارة أردوغان إلى القاهرة بعد يوم واحد من مغادرة الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، القاهرة باتجاه إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وتبلور هذا الدور، أمس الثلاثاء، باستضافة القاهرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ورئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري.ويظهر دور القاهرة من جديد خلال الزيارة الأولى من نوعها منذ نحو 10 أعوام التي يجريها أردوغان التي تهدف إلى تعزيز التعاون وبحث قضايا كبرى على رأسها الوضع في غزة.ملك الأردن يحذر من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفحوتعد زيارة أردوغان تتويجًا لمسيرة تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة التي شهدت مصافحة بين أردوغان والسيسي، خلال افتتاح مونديال قطر عام 2022.وأتى اللقاء الثاني بين السيسي وأردوغان خلال قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.ورقة فرنسية لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. ما إمكانية نجاحها في منع توسع الحرب؟مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مسؤولية مجلس الأمن هي وقف حرب غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار

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العالم العربي, مصر, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي