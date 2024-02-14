صور من العالم لاحتفالات "عيد الحب"

© AFP 2023 / Ludovic Marin

يفاجئ جيرسون، الشاب الهندوري، شريكته أندريا بالزواج منها، أثناء وقوفهما في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس في 14 فبراير 2019، في عيد الحب.