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صور من العالم لاحتفالات "عيد الحب"
صور من العالم لاحتفالات "عيد الحب"
يحتفل العالم كل سنة في يوم 14 فبراير/شباط، بعيد الحب. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور من العالم لاحتفالات "عيد الحب"

13:44 GMT 14.02.2024
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يحتفل العالم كل سنة في يوم 14 فبراير/شباط، بعيد الحب.
© AFP 2023 / Ludovic Marin

يفاجئ جيرسون، الشاب الهندوري، شريكته أندريا بالزواج منها، أثناء وقوفهما في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس في 14 فبراير 2019، في عيد الحب.

يفاجئ جيرسون، الشاب الهندوري، شريكته أندريا بالزواج منها، أثناء وقوفهما في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس في 14 فبراير 2019، في عيد الحب. - سبوتنيك عربي
1/11
© AFP 2023 / Ludovic Marin

يفاجئ جيرسون، الشاب الهندوري، شريكته أندريا بالزواج منها، أثناء وقوفهما في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس في 14 فبراير 2019، في عيد الحب.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

امرأة تصلي للعثور على الحب في عيد الحب في ها باغودا في هانوي في 14 فبراير 2024.

امرأة تصلي للعثور على الحب في عيد الحب في ها باغودا في هانوي في 14 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

امرأة تصلي للعثور على الحب في عيد الحب في ها باغودا في هانوي في 14 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Farooq Naeem

رجال يركبون دراجة بعد شراء بالونات على شكل قلوب في سوق للزهور في عيد الحب في إسلام آباد في 14 فبراير 2024.

رجال يركبون دراجة بعد شراء بالونات على شكل قلوب في سوق للزهور في عيد الحب في إسلام آباد في 14 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2023 / Farooq Naeem

رجال يركبون دراجة بعد شراء بالونات على شكل قلوب في سوق للزهور في عيد الحب في إسلام آباد في 14 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Safin Hamid

رجل عراقي يسير أمام متجر مزين لعيد الحب في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي شمالي العراق، في 12 فبراير 2024.

رجل عراقي يسير أمام متجر مزين لعيد الحب في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي شمالي العراق، في 12 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
4/11
© AFP 2023 / Safin Hamid

رجل عراقي يسير أمام متجر مزين لعيد الحب في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي شمالي العراق، في 12 فبراير 2024.

© AP Photo / Aaron Favila

امرأة تبيع البالونات في سوق الزهور خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.

امرأة تبيع البالونات في سوق الزهور خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

امرأة تبيع البالونات في سوق الزهور خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.

© AP Photo / Andreea Alexandru

رجل يلمس زينة عيد الحب في نافذة مقهى في وسط مدينة بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.

رجل يلمس زينة عيد الحب في نافذة مقهى في وسط مدينة بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru

رجل يلمس زينة عيد الحب في نافذة مقهى في وسط مدينة بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Idrees Mohammed

بائعة زهور تقوم بإعداد إكليل من الورود عشية عيد الحب في سوق في بنغالورو في 13 فبراير 2024.

بائعة زهور تقوم بإعداد إكليل من الورود عشية عيد الحب في سوق في بنغالورو في 13 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
7/11
© AFP 2023 / Idrees Mohammed

بائعة زهور تقوم بإعداد إكليل من الورود عشية عيد الحب في سوق في بنغالورو في 13 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Peter Parks

امرأة تقف لالتقاط الصور أمام قلب عملاق في عيد الحب في هونغ كونغ في 14 فبراير 2024.

امرأة تقف لالتقاط الصور أمام قلب عملاق في عيد الحب في هونغ كونغ في 14 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Peter Parks

امرأة تقف لالتقاط الصور أمام قلب عملاق في عيد الحب في هونغ كونغ في 14 فبراير 2024.

© AP Photo / Vadim Ghirda

الناس ينظرون إلى تمثال مؤلف من هيكلين يطلق عليه اسم "حتى يفرقنا الموت"" خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.

 الناس ينظرون إلى تمثال مؤلف من هيكلين يطلق عليه اسم &quot;حتى يفرقنا الموت&quot;&quot; خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vadim Ghirda

الناس ينظرون إلى تمثال مؤلف من هيكلين يطلق عليه اسم "حتى يفرقنا الموت"" خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.

© AP Photo / Andreea Alexandru

طفل يحمل حلوى القطن أثناء الوقوف مع والدته أمام قلب خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.

طفل يحمل حلوى القطن أثناء الوقوف مع والدته أمام قلب خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru

طفل يحمل حلوى القطن أثناء الوقوف مع والدته أمام قلب خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.

© AP Photo / Aaron Favila

رجل يربط بالونًا على دراجته النارية خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.

رجل يربط بالونًا على دراجته النارية خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

رجل يربط بالونًا على دراجته النارية خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.

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