صور من العالم لاحتفالات "عيد الحب"

يفاجئ جيرسون، الشاب الهندوري، شريكته أندريا بالزواج منها، أثناء وقوفهما في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس في 14 فبراير 2019، في عيد الحب.
يفاجئ جيرسون، الشاب الهندوري، شريكته أندريا بالزواج منها، أثناء وقوفهما في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس في 14 فبراير 2019، في عيد الحب.
امرأة تصلي للعثور على الحب في عيد الحب في ها باغودا في هانوي في 14 فبراير 2024.
امرأة تصلي للعثور على الحب في عيد الحب في ها باغودا في هانوي في 14 فبراير 2024.
رجال يركبون دراجة بعد شراء بالونات على شكل قلوب في سوق للزهور في عيد الحب في إسلام آباد في 14 فبراير 2024.
رجال يركبون دراجة بعد شراء بالونات على شكل قلوب في سوق للزهور في عيد الحب في إسلام آباد في 14 فبراير 2024.
رجل عراقي يسير أمام متجر مزين لعيد الحب في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي شمالي العراق، في 12 فبراير 2024.
رجل عراقي يسير أمام متجر مزين لعيد الحب في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي شمالي العراق، في 12 فبراير 2024.
امرأة تبيع البالونات في سوق الزهور خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.
امرأة تبيع البالونات في سوق الزهور خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.
رجل يلمس زينة عيد الحب في نافذة مقهى في وسط مدينة بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.
رجل يلمس زينة عيد الحب في نافذة مقهى في وسط مدينة بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.
بائعة زهور تقوم بإعداد إكليل من الورود عشية عيد الحب في سوق في بنغالورو في 13 فبراير 2024.
بائعة زهور تقوم بإعداد إكليل من الورود عشية عيد الحب في سوق في بنغالورو في 13 فبراير 2024.
امرأة تقف لالتقاط الصور أمام قلب عملاق في عيد الحب في هونغ كونغ في 14 فبراير 2024.
امرأة تقف لالتقاط الصور أمام قلب عملاق في عيد الحب في هونغ كونغ في 14 فبراير 2024.
الناس ينظرون إلى تمثال مؤلف من هيكلين يطلق عليه اسم "حتى يفرقنا الموت"" خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.
الناس ينظرون إلى تمثال مؤلف من هيكلين يطلق عليه اسم "حتى يفرقنا الموت"" خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.
طفل يحمل حلوى القطن أثناء الوقوف مع والدته أمام قلب خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.
طفل يحمل حلوى القطن أثناء الوقوف مع والدته أمام قلب خلال حدث عيد الحب في بوخارست، رومانيا، الثلاثاء 13 فبراير 2024.
رجل يربط بالونًا على دراجته النارية خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.
رجل يربط بالونًا على دراجته النارية خلال عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في مانيلا، الفلبين.