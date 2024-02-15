https://sputnikarabic.ae/20240215/أنواع-القروض-1086087358.html

أنواع القروض

أنواع القروض

القرض هو أن يتم إقراض الأموال للمقترض، إما لغرض شراء أشياء محددة أو لأسباب أخرى لم يتم من خلالها تحديد الغرض. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T08:45+0000

2024-02-15T08:45+0000

2024-02-15T08:45+0000

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يتم تحديد شروط كل قرض على حدة، وكل هذا يتوقف على العميل، حيث يأخذ البنك في الاعتبار ملاءته وموثوقيته، وبناء على هذه البيانات، يتم بالفعل وضع الشروط لمنح قرض للعميل.سنتعرف في هذا المقال على القروض وأنواعها وكيفية اختيار القرض المناسب.أنواع القروض قرض المستهلكيعتبر الشكل الأكثر شعبية للإقراض، وفي كثير من الأحيان، يتم إقراض الأموال لحل المشاكل المالية للعميل ويشمل ذلك أيضًا شراء الأجهزة المنزلية أو مواد البناء أو الأثاث.اكتسبت القروض الاستهلاكية شعبية بسبب سهولة التقدم للحصول عليها، كما وأن الشروط المفروضة على المقترض ليست "صارمة"، إذ لا توجد حزمة كبيرة من المستندات المطلوبة.يعتمد حجم دفعة القرض الشهرية بشكل أساسي على معايير مثل نوع الدفع ومبلغ القرض وسعر الفائدة. من أجل جعل هذه الدفعة في حدها الأدنى، يمكنك حاليًا اختيار قرض عبر الإنترنت بأفضل الشروط، حيث تحدد الخدمات الخاصة على الإنترنت الخيار الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار العشرات من العروض المقدمة من مؤسسات الائتمان المختلفة. في هذه الحالة، سيكون المقترض واثقا من أنه حصل على قرض بالشروط الأكثر ملاءمة.القرض العقارييتم إصداره لتحسين الظروف المعيشية، كشراء شقة أو قطعة أرض بها منزل أو لبناء كوخ.هذا القرض مخصص لشراء العقارات. وفي هذه الحالة، يعني القرض ضمانًا، وهو العقار ذاته، ولكن هناك حالات يمكن فيها تقديم ممتلكات أخرى مملوكة للمقترض كضمان.قرض الزواجيعتبر هذا القرض من القروض الاجتماعية ويختلف نظامه من بلد لآخر والهدف منه بشكل عام هو التشجيع على الزواج والإنجاب.ويندرج ضمن برامج حكومية خاصة، تقوم من خلالها الحكومات بتقديم مساعدات على شكل قروض مقابل شروط بسيطة مقارنة بغيره من أشكال القروض، بالإضافة لتسهيلات بالدفع والمدة الزمنية.قرض السيارةالقرض الأكثر شعبية، ويمكن أيضًا تصنيفه كمستهلك، إلا أن هذا القرض يتميز بطابع خاص عن المستهلك. أولا، له غرض محدد يتمثل بشراء سيارة ولا يمكن إنفاق الأموال المقترضة على أي شيء آخر. ثانيا، المركبات المشتراة تتطلب التأمين، فإذا كان قرض المستهلك لا يتطلب ذلك، فإن هذا الإجراء إلزامي وينظم على المستوى التشريعي.قرض تطوير الأعمالهو قرض من أحد البنوك يساعد رائد الأعمال على استئجار المباني أو شراء المعدات والسلع والمواد الاستهلاكية أو إنشاء موقع إلكتروني وتوظيف فريق إذا كنت تعمل عن طريق الإنترنت.إذا كنت تعمل لحسابك لفترة قصيرة، فقد يكون من الصعب عليك فهم المنتجات المصرفية، أو قد لا تكون البنوك ذات أسعار الفائدة المرتفعة جديرة بالثقة. على الرغم من أن القروض لها عيوب، إلا أن لها العديد من المزايا.لا يمكن للمقترض من قرض تجاري أن يكون إلا كيانًا قانونيًا أو رجل أعمال فردي. إذا أدين المقترض بإساءة استخدام أموال المُقرض التي تلقاها، فيجوز للمؤسسة المصرفية إنهاء الاتفاقية المبرمة مسبقًا من جانب واحد. في هذه الحالة، سيتعين على رجل الأعمال إعادة الأموال المقدمة له قبل الموعد المحدد.بطاقة الائتمانهي وسيلة دفع لحساب ائتماني مفتوح لدى أحد البنوك، وتكون أغراض إنفاق الأموال المقترضة ليست محدودة، كما ويمكن استخدام البطاقة لدفع ثمن السلع والخدمات والتذاكر والمشتريات عبر الإنترنت. عند إصدارها، يكون هناك أموال في البطاقة، وهو مبلغ قابل للتجديد يحدده البنك. عندما ينفق حامل البطاقة الأموال من البطاقة يدفع ثمن المشتريات أو يسحب أو يحول الأموال، وينخفض ​​​​الرصيد المتاح. ولتجديد الحد، من الضروري سداد الدين للبنك كليًا أو جزئيًا على شكل دفعات شهرية منتظمة، جزئيًا أو كليًا، وفقًا لتقدير حامل البطاقة.السحب على المكشوفهو قرض يصدره البنك بشروط معينة، فهو ينص مقدمًا على الحد الأقصى لمبلغ القرض والفائدة عليه وفترة الإعفاء من الفوائد (إن وجدت) والغرامات والعقوبات في حالة التأخير.في أغلب الأحيان، يتم استخدام السحب على المكشوف عند حدوث بعض النفقات غير المتوقعة والتي تحتاج إلى اعتراضها قبل يوم الدفع بقليل. ولكن إذا سمح حد السحب على المكشوف، فيمكنك استخدامه لإجراء عمليات شراء كبيرة.السحب على المكشوف له أيضًا اختلافات عن القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان.والفرق الرئيسي هو أنه يعمل مع بطاقات الخصم، وفقط للرواتب أو تلك التي يتم استلام المدفوعات عنها بانتظام وهذا ضمان للبنك بأن السحب على المكشوف سيتم سداده في الوقت المحدد.في بعض الأحيان يكون هناك سحب على المكشوف على بطاقات الائتمان، فهو يسمح لك بتجاوز حد الائتمان بمقدار معين، ولكن هذا استثناء إلى حد ما.القرض التعليميقرض مستهدف بدعم حكومي يمكن التقدم بطلب للحصول عليه لدفع تكاليف الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا، وهذا يعني أن المتقدمين لديهم الفرصة للاستثمار والتطوير في أنفسهم للتسجيل في برنامج أحلامهم في إحدى الجامعات من الدرجة الأولى وعدم القبول بأقل من ذلك.يعتمد حجم القرض على احتياجاتك ويمكن استخدامه لدفع فترة الدراسة بأكملها، أو على سبيل المثال، فصل دراسي واحد فقط.إعادة التمويلهي الحصول على قرض جديد لسداد قرض موجود، وتسمح إعادة التمويل للمقترض بتحسين القرض، والحصول على سعر فائدة أفضل، وتمديد المدة وخفض الدفعة الشهرية.بالإضافة إلى ذلك، عند إعادة التمويل، يمكنك الجمع بين قرضين أو ثلاثة قروض في قرض واحد، وهو ما يعني في الواقع سداد الديون بقرض جديد، على سبيل المثال، على بطاقات الائتمان.بعد إبرام الاتفاقية، يتم وضع جدول سداد جديد، ويتم سداد الدين الأصلي قبل الموعد المحدد. وفي الوقت ذاته، تفتح إعادة التمويل قرضًا جديدًا، ما يعني أنها تنشئ التزامات جديدة. يمكنك التقدم بطلب إعادة التمويل في البنك، الذي حصلت فيه على قرضك الأول أو في أي بنك آخر. لا يمكن سداد ديون مؤسسات التمويل الأصغر بهذه الطريقة.قرض من دون ضماناتهو قرض من بنك أو مؤسسة ائتمانية أخرى لا يتم فيه استخدام ضمان من أطراف ثالثة كضمان لسداد الأموال.السؤال: "أين يمكن الحصول على قرض من دون ضامنين؟"، ينشأ عادةً بين المستهلكين العاديين عند حل المشكلات اليومية، كشراء الأشياء، والقروض قصيرة الأجل، وما إلى ذلك.القروض من دون ضامنين ليست نوعا خاصا من الاقتراض. تشترك هذه القروض في شيء واحد فقط وهو عدم وجود أداة كضمان. وفي جميع النواحي الأخرى، لا يجوز أن يكون للقروض التي ليس لها ضامنين أي أوجه تشابه مع بعضها بعض.تشمل فئة القروض بدون ضامنين القروض الصغيرة ليوم الدفع، وقروض شراء العقارات، والسحب على المكشوف المتجدد.قرض مضمون بالعقاراتيتضمن القرض المضمون بالعقارات ضمانات على شكل مباني سكنية أو غير سكنية مملوكة للمقترض. إذا لم يسير الأمر وفقًا للخطة وكان المقترض غير قادر على سداد الالتزامات المفترضة في الوقت المحدد، فسيتم بيع العقار، وسيتم استخدام عائدات البيع لسداد الديون للبنك.من الناحية الموضوعية، قد يكون مثل هذا القرض أكثر تكلفة ليس فقط بسبب ارتفاع سعر الفائدة، ولكن أيضًا بسبب طول فترة توفير الأموال، ما يزيد من التكلفة النهائية للقرض.اختيار القرضمهما كان الوضع الذي يجعلك تقرر الاقتراض، عليك أن تتأكد من قدرتك على سداده. يعتمد اختيار الائتمان أو القرض على ما ستنفق عليه الأموال والمبلغ الذي تحتاجه لذلك. يعتمد ذلك على غرضك وشروط القرض المناسبة لك. تعتمد الفترة التي تسدد فيها القرض على المبلغ المطلوب والمبلغ الذي يمكنك دفعه شهريًا. كل هذه االمعلومات تحدد الاختيار.ويجب تحديد الغرض من القرض ومبلغه ومدته. فكر فيما إذا كان بإمكانك تأكيد دخلك أو تقديم ضمانات أو جذب ضامن أو مقترض مشارك.استكشف الخيارات المختلفة واختر العرض الأفضل لنفسك. لا تنسى معرفة التكلفة الكاملة للقرض أو القرض مع جميع الفوائد والمدفوعات بما في ذلك الخدمات الإضافية.حاول أن تحافظ على دفعات جميع القروض والسلف بما لا يزيد عن 30% من دخلك الشهري. وبخلاف ذلك، هناك خطر عدم القدرة على التعامل مع العبء الائتماني والوقوع في فخ الديون أو فقدان ضماناتك.وينصح عادة بقراءة المستندات والأوراق القانونية الملحقة بالقرض أو القرض بعناية قبل التوقيع عليه.شروط الإقراضشروط القرض يجب الاتفاق عليها من قبل الطرفين قبل توقيع العقد وصرف الأموال، ففي بعض الحالات، يطلب المقرض تقديم ضمانات والتي يتم إيضاحها في العقد. كما تحتوي معظم عقود الإقراض على بنود تخص الحد الأقصى للفائدة، والمدة الزمنية التي تسبق فترة السداد.هذا ويوجد عدد من الشروط التي تتشابه بمعظم دول العالم من حيث القروض والتي تتطلب من الشخص الراغب بالحصول على قرض بأن يكون مواطنا من البلد أي حاصلا على جنسيتها بالإضافة لأن يتم تقديم أوراق عن دخله الشهري ومن مكان عمله.

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