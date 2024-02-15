عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ – 29" في دونيتسك. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T12:18+0000
2024-02-15T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ – 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال النهار، تم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس".وأضافت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
https://sputnikarabic.ae/20240215/موسكو-روسيا-نقلت-إشارة-إلى-واشنطن-حول-خطر-التصعيد-في-أوكرانيا-1086092567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك

12:18 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 12:35 GMT 15.02.2024)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ – 29" في دونيتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ – 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال النهار، تم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس".
وأضافت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 95 مسيّرة أوكرانية في مناطق زيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسوليدار، وفولنوفاخا، وييلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليوبيموفكا، وإنجينيرنو، وبولوجي، وأوتشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكي كوباني في مقاطعة خيرسون.

دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
موسكو: روسيا نقلت إشارة إلى واشنطن حول خطر التصعيد في أوكرانيا
10:50 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 23:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала