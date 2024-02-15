https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ – 29" في دونيتسك. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T12:18+0000
2024-02-15T12:18+0000
2024-02-15T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ – 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال النهار، تم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس".وأضافت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
https://sputnikarabic.ae/20240215/موسكو-روسيا-نقلت-إشارة-إلى-واشنطن-حول-خطر-التصعيد-في-أوكرانيا-1086092567.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
12:18 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 12:35 GMT 15.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ – 29" في دونيتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ – 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال النهار، تم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس".
وأضافت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 95 مسيّرة أوكرانية في مناطق زيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسوليدار، وفولنوفاخا، وييلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليوبيموفكا، وإنجينيرنو، وبولوجي، وأوتشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكي كوباني في مقاطعة خيرسون.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.