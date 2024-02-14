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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/الكرملين-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-تحولت-بمرور-الوقت-إلى-مواجهة-مع-الغرب-بأكمله-1086076487.html
الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت بمرور الوقت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت بمرور الوقت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه بمرور الوقت، اتخذت العملية الخاصة الروسية شكل حرب ضد الغرب بأكمله، وهذا ما سيجعل العملية الخاصة تستغرق... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T18:05+0000
2024-02-14T18:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأوضح بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى "تقنيات المستقبل": "تم إطلاق عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، وبمرور الوقت، اتخذت شكل حرب ضد الغرب الجماعي. حرب تشارك فيها بلدان الغرب مجتمعة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر في هذا الصراع، وبالتالي من الممكن، أن يؤدي ذلك إلى أن العملية ستستغرق وقتا أطول قليلا".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أن روسيا اضطرت إلى اللجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردا على نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في أوروبا. وشدد الوزير على أنه نتيجة للسياسة الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت بمرور الوقت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله

18:05 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه بمرور الوقت، اتخذت العملية الخاصة الروسية شكل حرب ضد الغرب بأكمله، وهذا ما سيجعل العملية الخاصة تستغرق وقتا أطول قليلا، ولكن سيتم تحقيق جميع الأهداف.
وأوضح بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى "تقنيات المستقبل": "تم إطلاق عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، وبمرور الوقت، اتخذت شكل حرب ضد الغرب الجماعي. حرب تشارك فيها بلدان الغرب مجتمعة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر في هذا الصراع، وبالتالي من الممكن، أن يؤدي ذلك إلى أن العملية ستستغرق وقتا أطول قليلا".
وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة لن تغير مسار الأهداف، بل ستستمر حتى يتم الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
10:15 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أن روسيا اضطرت إلى اللجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردا على نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في أوروبا. وشدد الوزير على أنه نتيجة للسياسة الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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