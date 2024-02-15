https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-يقرر-إنشاء-مركز-تدريب-جديد-للجيش-الأوكراني-في-بولندا-1086105583.html

"الناتو" يقرر إنشاء مركز تدريب جديد للجيش الأوكراني في بولندا

"الناتو" يقرر إنشاء مركز تدريب جديد للجيش الأوكراني في بولندا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، حول دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف بأن الدعوة ستأتي عندما يدعمها جميع الحلفاء. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T15:22+0000

2024-02-15T15:22+0000

2024-02-15T15:22+0000

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وقال ستولتنبرغ: "إن الولايات المتحدة يجب أن تنسق المساعدة لأوكرانيا، لأن تلك الأحداث قد تتكرر في تايوان".وأكد الأمين العام على إجابته عن السؤال المقابل من الصحفيين، دون مزيد من التعليق على الوضع: "نحن نراقب الوضع باستمرار، هذا ما يمكنني قوله الآن".في وقت سابق، ذكرت قناة "إيه بي سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة الروسية "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة مغلقة حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إذ أنه يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.وأوضحت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، صباح اليوم، لزملائها المشرّعين عن "الحرب الوحيدة" التي يهتم بها الأمريكيون حقًا.ونشرت عضو الكونغرس على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم وضع علامة على الحدود الجنوبية للبلاد باسم "تايوان، إسرائيل، أوكرانيا"، والمكسيك، الواقعة خلفها، مكتوب عليها "روسيا".وكتبت تايلور غرين بجانب الصورة: "هذه خريطة لمساعدة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين الذين لا يفهمون الحرب الوحيدة التي يهتم بها الأمريكيون".

https://sputnikarabic.ae/20240215/روسيا-على-حدود-أمريكا-مشهد-مخيف-ينشره-عضو-في-الكونغرس-1086098267.html

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