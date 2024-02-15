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https://sputnikarabic.ae/20240215/الولايات-المتحدة-تعتزم-إطلاق-أقمار-صناعية-لتتبع-الأسلحة-الأسرع-من-الصوت-1086087234.html
الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت
الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت
أفادت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت إلى المدار. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T08:19+0000
2024-02-15T08:19+0000
رصد عسكري
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وجاء في بيان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للوكالة: "أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي ووكالة تطوير الفضاء عن الإطلاق المرتقب لستة أقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض".وذكر التقرير أن اثنين من الأقمار الصناعية سيتم تجهيزهما بأجهزة لتتبع الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية، بينما ستكون أربعة أقمار صناعية أخرى جزءًا من نظام تتبع المقاتلات.وأعلنت شركة "سبيس إكس"، اليم الخميس، بدورها عن إطلاق صاروخ "فالكون 9"، في إطار مهمة USSF-124 التابعة لقوة الفضاء الأمريكية، إلى المدار مع مجموعة من الأقمار الصناعية الأمريكية الجديدة لتتبع عمليات إطلاق الصواريخ الأسرع من الصوت.وتم الإطلاق، يوم الأربعاء الساعة 17:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، من مجمّع الإطلاق في قاعدة القوة الفضائية الأمريكية في كيب كانافيرال في فلوريدا.ومن المتوقع أن يقوم المختصون خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإجراء سلسلة من الاختبارات والفحوصات للتأكد من الأداء الطبيعي للأجهزة. وتم تخصيص عامين لإجراء مزيد من الاختبارات للأقمار الصناعية في المدار.
https://sputnikarabic.ae/20231221/مشاهد-لإطلاق-قمر-صناعي-عسكري-روسي-إلى-المدار-فيديو--1084339484.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت

08:19 GMT 15.02.2024
© Sputnikقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik
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أفادت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت إلى المدار.
وجاء في بيان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للوكالة: "أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي ووكالة تطوير الفضاء عن الإطلاق المرتقب لستة أقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض".
وذكر التقرير أن اثنين من الأقمار الصناعية سيتم تجهيزهما بأجهزة لتتبع الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية، بينما ستكون أربعة أقمار صناعية أخرى جزءًا من نظام تتبع المقاتلات.
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
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مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو
21 ديسمبر 2023, 15:31 GMT
وأعلنت شركة "سبيس إكس"، اليم الخميس، بدورها عن إطلاق صاروخ "فالكون 9"، في إطار مهمة USSF-124 التابعة لقوة الفضاء الأمريكية، إلى المدار مع مجموعة من الأقمار الصناعية الأمريكية الجديدة لتتبع عمليات إطلاق الصواريخ الأسرع من الصوت.
وتم الإطلاق، يوم الأربعاء الساعة 17:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، من مجمّع الإطلاق في قاعدة القوة الفضائية الأمريكية في كيب كانافيرال في فلوريدا.
ومن المتوقع أن يقوم المختصون خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإجراء سلسلة من الاختبارات والفحوصات للتأكد من الأداء الطبيعي للأجهزة. وتم تخصيص عامين لإجراء مزيد من الاختبارات للأقمار الصناعية في المدار.
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