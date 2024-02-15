https://sputnikarabic.ae/20240215/رئيسا-النواب-والأعلى-للدولة-يصلان-باريس-خلال-أيام-لبحث-تشكيل-حكومة-ليبية-موحدة-1086113537.html

رئيسا "النواب" و"الأعلى للدولة" يصلان باريس خلال أيام لبحث تشكيل حكومة ليبية موحدة

رئيسا "النواب" و"الأعلى للدولة" يصلان باريس خلال أيام لبحث تشكيل حكومة ليبية موحدة

يصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم 26 فبراير/شباط، لبحث إمكانية التوصل... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T22:19+0000

2024-02-15T22:19+0000

2024-02-15T22:19+0000

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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

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بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع ليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الخميس إن "رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيصلان إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 26 فبراير/شباط وذلك للوصول إلى اتفاق بين المجلسين وبحضور رئيس المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة ليبية موحدة لتهيئة البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح