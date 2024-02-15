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https://sputnikarabic.ae/20240215/رئيسا-النواب-والأعلى-للدولة-يصلان-باريس-خلال-أيام-لبحث-تشكيل-حكومة-ليبية-موحدة-1086113537.html
رئيسا "النواب" و"الأعلى للدولة" يصلان باريس خلال أيام لبحث تشكيل حكومة ليبية موحدة
رئيسا "النواب" و"الأعلى للدولة" يصلان باريس خلال أيام لبحث تشكيل حكومة ليبية موحدة
يصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم 26 فبراير/شباط، لبحث إمكانية التوصل... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T22:19+0000
2024-02-15T22:19+0000
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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع ليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الخميس إن "رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيصلان إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 26 فبراير/شباط وذلك للوصول إلى اتفاق بين المجلسين وبحضور رئيس المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة ليبية موحدة لتهيئة البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20210310/أول-تعليق-رسمي-من-مصر-على-نيل-الحكومة-الموحدة-الليبية-ثقة-مجلس-النواب-1048327870.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

رئيسا "النواب" و"الأعلى للدولة" يصلان باريس خلال أيام لبحث تشكيل حكومة ليبية موحدة

22:19 GMT 15.02.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH DOMAرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH DOMA
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يصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم 26 فبراير/شباط، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ليبية موحدة.
بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع ليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الخميس إن "رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيصلان إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 26 فبراير/شباط وذلك للوصول إلى اتفاق بين المجلسين وبحضور رئيس المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة ليبية موحدة لتهيئة البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2021
أول تعليق رسمي من مصر على نيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب
10 مارس 2021, 13:46 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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