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https://sputnikarabic.ae/20240215/لاعب-يطالب-بطرد-شقيقه-في-موقف-طريف-بالدوري-العراقي-فيديو-1086097069.html
"لاعب يطالب بطرد شقيقه" في موقف طريف بالدوري العراقي... فيديو
"لاعب يطالب بطرد شقيقه" في موقف طريف بالدوري العراقي... فيديو
شهد الدوري العراقي لكرة القدم واقعة طريفة كان بطلها شقيقان يلعبان لفريقين متنافسين، طالب فيها أحد الشقيقين بطرد أخيه من الملعب. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T12:44+0000
2024-02-15T12:48+0000
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حصلت الواقعة في الجولة الـ13 من منافسات الدوري العراقي في لقاء جمع فريقي الحدود وزاخو، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.ليتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا كان بطله لاعب نادي زاخو، أمجد عطوان، الذي طالب حكم المبارة بمنح شقيقه باقر عطوان، لاعب نادي الحدود، بطاقة حمراء بعد تدخله على أحد لاعبي زاخو بتهور.ليكتفي الحكم بإشهار البطاقة الصفراء، في الدقيقة 55، من عمر المباراة.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

"لاعب يطالب بطرد شقيقه" في موقف طريف بالدوري العراقي... فيديو

12:44 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 12:48 GMT 15.02.2024)
© Youtube/Goalبطاقة حمراء
بطاقة حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Youtube/Goal
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شهد الدوري العراقي لكرة القدم واقعة طريفة كان بطلها شقيقان يلعبان لفريقين متنافسين، طالب فيها أحد الشقيقين بطرد أخيه من الملعب.
حصلت الواقعة في الجولة الـ13 من منافسات الدوري العراقي في لقاء جمع فريقي الحدود وزاخو، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
ليتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا كان بطله لاعب نادي زاخو، أمجد عطوان، الذي طالب حكم المبارة بمنح شقيقه باقر عطوان، لاعب نادي الحدود، بطاقة حمراء بعد تدخله على أحد لاعبي زاخو بتهور.
ليكتفي الحكم بإشهار البطاقة الصفراء، في الدقيقة 55، من عمر المباراة.
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