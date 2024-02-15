https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-إعلامية-أمريكية-تعترف-بفشل-هجوم-الغرب-على-روسيا-1086086488.html
وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا
وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا
كتبت صحيفة أمريكية أن العقوبات الغربية على روسيا، التي فرضت بسبب الصراع في أوكرانيا، قد فشلت في زعزعة استقرار الوضع في البلاد. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T08:08+0000
2024-02-15T08:08+0000
2024-02-15T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وحسبما ذكرت مجلة "ستاتيكرافت" الأمريكية، بأن "الهدف من هذه القيود كان إعاقة جهود الحرب الروسية وتغذية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي".وأضافت المجلة أن هذه الخطوة من قبل الغرب لم تكن ناجحة، حيث تواصل روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، كما أنها تتطور اقتصاديًا، وتزيد صادراتها إلى الدول الشرقية، وتنمو سياسيًا في علاقاتها مع حلفائها.وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.أنقرة تدرس تقارير عن فرض عقوبات أوروبية على شركات تركية لها علاقة بروسيا
https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-المجر-منعت-الاتحاد-الأوروبي-من-الموافقة-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا----1086085944.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا
كتبت صحيفة أمريكية أن العقوبات الغربية على روسيا، التي فرضت بسبب الصراع في أوكرانيا، قد فشلت في زعزعة استقرار الوضع في البلاد.
وحسبما ذكرت مجلة "ستاتيكرافت" الأمريكية، بأن "الهدف من هذه القيود كان إعاقة جهود الحرب الروسية وتغذية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي".
وأضافت المجلة أن هذه الخطوة من قبل الغرب لم تكن ناجحة، حيث تواصل روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، كما أنها تتطور اقتصاديًا، وتزيد صادراتها إلى الدول الشرقية، وتنمو سياسيًا في علاقاتها مع حلفائها.
وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.