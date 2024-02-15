https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-إعلامية-أمريكية-تعترف-بفشل-هجوم-الغرب-على-روسيا-1086086488.html

وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا

وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا

كتبت صحيفة أمريكية أن العقوبات الغربية على روسيا، التي فرضت بسبب الصراع في أوكرانيا، قد فشلت في زعزعة استقرار الوضع في البلاد. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T08:08+0000

2024-02-15T08:08+0000

2024-02-15T08:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وحسبما ذكرت مجلة "ستاتيكرافت" الأمريكية، بأن "الهدف من هذه القيود كان إعاقة جهود الحرب الروسية وتغذية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي".وأضافت المجلة أن هذه الخطوة من قبل الغرب لم تكن ناجحة، حيث تواصل روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، كما أنها تتطور اقتصاديًا، وتزيد صادراتها إلى الدول الشرقية، وتنمو سياسيًا في علاقاتها مع حلفائها.وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.أنقرة تدرس تقارير عن فرض عقوبات أوروبية على شركات تركية لها علاقة بروسيا

https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-المجر-منعت-الاتحاد-الأوروبي-من-الموافقة-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا----1086085944.html

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