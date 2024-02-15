عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-إعلامية-أمريكية-تعترف-بفشل-هجوم-الغرب-على-روسيا-1086086488.html
وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا
وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا
كتبت صحيفة أمريكية أن العقوبات الغربية على روسيا، التي فرضت بسبب الصراع في أوكرانيا، قد فشلت في زعزعة استقرار الوضع في البلاد. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T08:08+0000
2024-02-15T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062021286_0:26:3549:2022_1920x0_80_0_0_253add53a99e05cbdff077b355a1ecb1.jpg
وحسبما ذكرت مجلة "ستاتيكرافت" الأمريكية، بأن "الهدف من هذه القيود كان إعاقة جهود الحرب الروسية وتغذية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي".وأضافت المجلة أن هذه الخطوة من قبل الغرب لم تكن ناجحة، حيث تواصل روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، كما أنها تتطور اقتصاديًا، وتزيد صادراتها إلى الدول الشرقية، وتنمو سياسيًا في علاقاتها مع حلفائها.وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.أنقرة تدرس تقارير عن فرض عقوبات أوروبية على شركات تركية لها علاقة بروسيا
https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-المجر-منعت-الاتحاد-الأوروبي-من-الموافقة-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا----1086085944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062021286_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_612205369b8d0569a9148fac66e294c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا

08:08 GMT 15.02.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كتبت صحيفة أمريكية أن العقوبات الغربية على روسيا، التي فرضت بسبب الصراع في أوكرانيا، قد فشلت في زعزعة استقرار الوضع في البلاد.
وحسبما ذكرت مجلة "ستاتيكرافت" الأمريكية، بأن "الهدف من هذه القيود كان إعاقة جهود الحرب الروسية وتغذية عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي".
وأضافت المجلة أن هذه الخطوة من قبل الغرب لم تكن ناجحة، حيث تواصل روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، كما أنها تتطور اقتصاديًا، وتزيد صادراتها إلى الدول الشرقية، وتنمو سياسيًا في علاقاتها مع حلفائها.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيا
07:46 GMT
وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
أنقرة تدرس تقارير عن فرض عقوبات أوروبية على شركات تركية لها علاقة بروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 23:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала