https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-المجر-منعت-الاتحاد-الأوروبي-من-الموافقة-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا----1086085944.html

وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيا

وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيا

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المجر منعت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب رفضها حزمة عقوبات تتضمن عقوبات ضد شركات صينية أيضا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T07:46+0000

2024-02-15T07:46+0000

2024-02-15T07:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

اقتصاد

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وقالت المصادر إن "المجر كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، وإلا لكانت قد تمت الموافقة على حزمة العقوبات التي تستهدف ما يقرب من 200 فرد وشركة من روسيا الاتحادية والصين ودول أخرى".وقال المسؤولون، إن المناقشات بشأن العقوبات ستستمر ومن المرجح أن ينظر فيها وزراء الاتحاد الأوروبي، في اجتماعات الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا. ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير الجاري.وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

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العالم, اقتصاد