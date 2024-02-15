عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-المجر-منعت-الاتحاد-الأوروبي-من-الموافقة-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا----1086085944.html
وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيا
وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المجر منعت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب رفضها حزمة عقوبات تتضمن عقوبات ضد شركات صينية أيضا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T07:46+0000
2024-02-15T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وقالت المصادر إن "المجر كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، وإلا لكانت قد تمت الموافقة على حزمة العقوبات التي تستهدف ما يقرب من 200 فرد وشركة من روسيا الاتحادية والصين ودول أخرى".وقال المسؤولون، إن المناقشات بشأن العقوبات ستستمر ومن المرجح أن ينظر فيها وزراء الاتحاد الأوروبي، في اجتماعات الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا. ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير الجاري.وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20240215/خبير-بريطاني-القيادة-الأوكرانية-تعيش-حالة-ذعر-بسبب-خطوة-روسية-على-خط-الجبهة-1086085267.html
https://sputnikarabic.ae/20240215/أنقرة-تدرس-تقارير-عن-فرض-عقوبات-أوروبية-على-شركات-تركية-لها-علاقة-بروسيا-1086083886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيا

07:46 GMT 15.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المجر منعت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب رفضها حزمة عقوبات تتضمن عقوبات ضد شركات صينية أيضا.
وقالت المصادر إن "المجر كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، وإلا لكانت قد تمت الموافقة على حزمة العقوبات التي تستهدف ما يقرب من 200 فرد وشركة من روسيا الاتحادية والصين ودول أخرى".

ووفقًا لمسؤولين سربوا معلومات للإعلام الغربي، فإن "المجريين لم يوافقوا بسبب وجود الشركات الصينية".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: القيادة الأوكرانية تعيش "حالة ذعر" بسبب خطوة روسية على خط الجبهة
07:28 GMT

وبحسب مسؤول آخر، فإن السفير المجري "طلب المزيد من الوقت لتحليل محتوى المقترحات".

وقال المسؤولون، إن المناقشات بشأن العقوبات ستستمر ومن المرجح أن ينظر فيها وزراء الاتحاد الأوروبي، في اجتماعات الأسبوع المقبل.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو"، أن هذا الوضع يشكك في رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري، لكن العديد من الدبلوماسيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، يتوقعون ألا يعني تأجيل فرض العقوبات عدم اتخاذ القرار في الموعد النهائي.

علما الاتحاد الأوروبي وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
أنقرة تدرس تقارير عن فرض عقوبات أوروبية على شركات تركية لها علاقة بروسيا
04:51 GMT
وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا. ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير الجاري.
وشددت روسيا، مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بمممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 23:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала