https://sputnikarabic.ae/20240216/إيران-زيادة-كمية-الغاز-المتدفق-إلى-العراق-في-الصيف-المقبل-1086149145.html

إيران: زيادة كمية الغاز المتدفق إلى العراق في الصيف المقبل

إيران: زيادة كمية الغاز المتدفق إلى العراق في الصيف المقبل

أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الجمعة، أن موسم الصيف المقبل سيشهد زيادة في الغاز المتدفق إلى بغداد. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T18:33+0000

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وأشار إلى وجود اتفاق مع العراق لتزويده من 40 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، معلنا أن التدفقات للكميات الطبيعية المتفق عليها ستعود بعد انتهاء فترة الصيانة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع أنه "في الآونة الأخيرة، نفذت إيران عمليات صيانة سنوية في أنابيب الغاز المستخدمة في تصديره العراق، وحدث تراجع في التدفقات، ولم تنقطع تماما وعادت التدفقات لسابق عهدها".وشدد آل صادق أن "إيران دائما ما تدعم العراق في ملف الطاقة، وتوفر خدماتها، سواء عبر الغاز المصدر، وكذلك تصدير الكهرباء مباشرة".وفي شهر يوليو/ تموز 2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإنه يتم بموجب الاتفاق مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230726/بعيدة-عن-عقوبات-أمريكا-تفاصيل-اتفاق-مقايضة-النفط-والغاز-بين-إيران-والعراق-1079423742.html

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