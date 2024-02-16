https://sputnikarabic.ae/20240216/تجدد-القصف-الجوي-الأمريكي-والبريطاني-على-محافظة-الحديدة-اليمنية-1086153951.html

تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظة الحديدة اليمنية

تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظة الحديدة اليمنية

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الجمعة، غارات جوية جديدة، على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة غرب اليمن. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T21:49+0000

2024-02-16T21:49+0000

2024-02-16T21:51+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية نفذت 7 غارات على مواقع وتحركات لـ "أنصار الله"، على ساحل المحافظة المطلة على البحر الأحمر.وأوضح أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن غارتين على منطقتي الكُويزي والطائف في مديرية الدُريهمي جنوب الحديدة، مشيرًا إلى أن غارتين جويتين أخريين استهدفتا محيط معسكر الدفاع الساحلي شمال مدينة الحديدة.وأشار إلى تعرض منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه جنوب شرقي الحديدة إلى غارة جوية نفذتها مقاتلات أمريكية وبريطانية، في ظل تحليق جوي مكثف مستمر منذ ساعات في أجواء الحديدة.ويأتي القصف الجوي المكثف على "أنصار الله" في محافظة الحديدة، بعد ساعات من سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمةً إرهابية.وجاءت سلسلة الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة، غداة إعلان "أنصار الله"، إصابة سفينة بريطانية إثر استهدافها بقصف صاروخي للجماعة أثناء إبحارها في خليج عدن.وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمةً إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.ومنذ عملية طوفان الأقصى، أعلنت "أنصار الله" استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240216/تصعيد-متواصل-وتهديد-متبادل-هل-يشهد-لبنان-حربا-شاملة-مع-إسرائيل-1086153134.html

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل