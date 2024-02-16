https://sputnikarabic.ae/20240216/جهاز-الأمن-البيلاروسي-يلقي-القبض-على-أوكرانيين-يخططون-لعمليات-إرهابية-في-البلاد--1086151761.html

جهاز الأمن البيلاروسي يلقي القبض على أوكرانيين يخططون لعمليات إرهابية في البلاد

جهاز الأمن البيلاروسي يلقي القبض على أوكرانيين يخططون لعمليات إرهابية في البلاد

أفاد رئيس قسم التحقيق في لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، كونستانتين بيتشيك، بأن المخربين الأوكرانيين المحتجزين في جنوب بيلاروسيا قد قدموا اعترافاتهم حول التخطيط... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T19:44+0000

2024-02-16T19:44+0000

2024-02-16T19:51+0000

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وقال بيتشيك على قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية: "تلقى الأب والابن كابارتشوك مهمة نقل أسلحة إلى جمهورية بيلاروسيا لارتكاب أعمال إرهابية من قبل أحد موظفي جهاز الأمن الأوكراني".وأوضح بيتشيك أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقلين بموجب المادة "التحضير لارتكاب عمل إرهابي من قبل جماعة منظمة"، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم يتعاونون مع التحقيق ويدلون باعترافاتهم".وعرضت القناة التلفزيونية مقطع فيديو لاستجواب الأوكرانيين المحتجزين، الذين عرض عليهم جهاز الأمن الأوكراني، كما أوضح المذيع، صفقة نقل شحنة الأسلحة إلى أراضي بيلاروسيا مقابل إغلاق القضية الجنائية المفتوحة ضدهم في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن عملية مكافحة الإرهاب في البلاد انتهت وتم اعتقال المخربين.وأوضح الـ"كي جي بي" في بيلاروسيا أن نقل مجموعة التخريب المحتجزة إلى الجمهورية تم تنظيمه من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكانت العبوات الناسفة تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية في المقام الأول على أراضي روسيا وبيلاروسيا.

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