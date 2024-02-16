https://sputnikarabic.ae/20240216/جهاز-الأمن-البيلاروسي-يلقي-القبض-على-أوكرانيين-يخططون-لعمليات-إرهابية-في-البلاد--1086151761.html
جهاز الأمن البيلاروسي يلقي القبض على أوكرانيين يخططون لعمليات إرهابية في البلاد
جهاز الأمن البيلاروسي يلقي القبض على أوكرانيين يخططون لعمليات إرهابية في البلاد
أفاد رئيس قسم التحقيق في لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، كونستانتين بيتشيك، بأن المخربين الأوكرانيين المحتجزين في جنوب بيلاروسيا قد قدموا اعترافاتهم حول التخطيط... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T19:44+0000
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وقال بيتشيك على قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية: "تلقى الأب والابن كابارتشوك مهمة نقل أسلحة إلى جمهورية بيلاروسيا لارتكاب أعمال إرهابية من قبل أحد موظفي جهاز الأمن الأوكراني".وأوضح بيتشيك أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقلين بموجب المادة "التحضير لارتكاب عمل إرهابي من قبل جماعة منظمة"، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم يتعاونون مع التحقيق ويدلون باعترافاتهم".وعرضت القناة التلفزيونية مقطع فيديو لاستجواب الأوكرانيين المحتجزين، الذين عرض عليهم جهاز الأمن الأوكراني، كما أوضح المذيع، صفقة نقل شحنة الأسلحة إلى أراضي بيلاروسيا مقابل إغلاق القضية الجنائية المفتوحة ضدهم في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن عملية مكافحة الإرهاب في البلاد انتهت وتم اعتقال المخربين.وأوضح الـ"كي جي بي" في بيلاروسيا أن نقل مجموعة التخريب المحتجزة إلى الجمهورية تم تنظيمه من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكانت العبوات الناسفة تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية في المقام الأول على أراضي روسيا وبيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/رئيس-جهاز-المخابرات-البيلاروسي-الغرب-يحاول-إحداث-شرخ-في-العلاقات-بين-مينسك-وموسكو--1084044536.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
جهاز الأمن البيلاروسي يلقي القبض على أوكرانيين يخططون لعمليات إرهابية في البلاد
19:44 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 19:51 GMT 16.02.2024)
أفاد رئيس قسم التحقيق في لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، كونستانتين بيتشيك، بأن المخربين الأوكرانيين المحتجزين في جنوب بيلاروسيا قد قدموا اعترافاتهم حول التخطيط لعمليات إرهابية في البلاد.
وقال بيتشيك على قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية: "تلقى الأب والابن كابارتشوك مهمة نقل أسلحة إلى جمهورية بيلاروسيا لارتكاب أعمال إرهابية من قبل أحد موظفي جهاز الأمن الأوكراني".
وتابع بيتشيك: "تم تخطيط دخولهم إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع دائرة حدود الدولة في أوكرانيا، التي أجرى موظفوها استطلاعًا بصريًا وتقنيًا لضمان العبور الآمن وغير القانوني لحدود الدولة".
وأوضح بيتشيك أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقلين بموجب المادة "التحضير لارتكاب عمل إرهابي من قبل جماعة منظمة"، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم يتعاونون مع التحقيق ويدلون باعترافاتهم".
13 ديسمبر 2023, 12:49 GMT
وعرضت القناة التلفزيونية مقطع فيديو لاستجواب الأوكرانيين المحتجزين، الذين عرض عليهم جهاز الأمن الأوكراني، كما أوضح المذيع، صفقة نقل شحنة الأسلحة إلى أراضي بيلاروسيا مقابل إغلاق القضية الجنائية المفتوحة ضدهم في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن عملية مكافحة الإرهاب في البلاد انتهت وتم اعتقال المخربين.
وفي وقت لاحق من اليوم، قال جهاز أمن الدولة (كي جي بي) في بيلاروسيا إنه في ليلة 15 فبراير/ شباط، ونتيجة لنظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم إدخاله في منطقة ليلتشيتسي (منطقة غوميل) في الجمهورية، تمكنت القوات البيلاروسية من اعتقال المخربين الذين انتهكوا الحدود من أوكرانيا، وكان المعتقلون يحملون عبوات ناسفة.
وأوضح الـ"كي جي بي" في بيلاروسيا أن نقل مجموعة التخريب المحتجزة إلى الجمهورية تم تنظيمه من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكانت العبوات الناسفة تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية في المقام الأول على أراضي روسيا وبيلاروسيا.