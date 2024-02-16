https://sputnikarabic.ae/20240216/خدمة-السجون-الفيدرالية-الروسية-تعلن-وفاة-نافالني--1086129306.html
دائرة السجون الفيدرالية الروسية تعلن وفاة نافالني
دائرة السجون الفيدرالية الروسية تعلن وفاة نافالني
أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T11:28+0000
2024-02-16T11:28+0000
2024-02-16T11:50+0000
روسيا
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وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بيانا على موقعها جاء فيه: "أليكسي نافالني توفي في المنشأة الإصلاحية رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي".وأضاف البيان: "في 16 فبراير من هذا العام، في المستعمرة الإصلاحية رقم 3، شعر السجين أليكسي نافالني بوعكة صحية بعد المشي"، مضيفًا أنه فقد وعيه على الفور.وتابع البيان بالقول إن أطباء السجن وصلوا على الفور وتم استدعاء فريق طبي للطوارئ، مضيفًا أنه "تم إجراء كافة إجراءات الإنعاش اللازمة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج إيجابية.وفي السياق نفسه، أكد أطباء الطوارئ وفاة المحكوم عليه، وجار تحديد أسباب الوفاة.
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روسيا
دائرة السجون الفيدرالية الروسية تعلن وفاة نافالني
11:28 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 11:50 GMT 16.02.2024)
أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.
وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بيانا على موقعها جاء فيه: "أليكسي نافالني توفي في المنشأة الإصلاحية رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي".
وأضاف البيان: "في 16 فبراير من هذا العام، في المستعمرة الإصلاحية رقم 3، شعر السجين أليكسي نافالني بوعكة صحية بعد المشي"، مضيفًا أنه فقد وعيه على الفور.
وتابع البيان بالقول إن أطباء السجن وصلوا على الفور وتم استدعاء فريق طبي للطوارئ، مضيفًا أنه "تم إجراء كافة إجراءات الإنعاش اللازمة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج إيجابية.
وفي السياق نفسه، أكد أطباء الطوارئ وفاة المحكوم عليه، وجار تحديد أسباب الوفاة.