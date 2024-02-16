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https://sputnikarabic.ae/20240216/قطر-تدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-إجراءات-عاجلة-لوقف-خطط-إسرائيل-لغزو-رفح-1086128616.html
قطر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل لغزو رفح
قطر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل لغزو رفح
أدانت دولة قطر بشدة التهديدات الإسرائيلية بغزو مدينة رفح، محذرة من كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T11:13+0000
2024-02-16T11:13+0000
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جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إحاطة حول الأوضاع في قطاع غزة.وحثت على العمل بشكل جدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي. وطالبت المندوبة القطرية، برفع كافة القيود التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو تنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل والمجتمع الدولي أن يدركا ذلك بعد أكثر من 7 عقود من الاحتلال والجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20240216/بايدن-يؤكد-لنتنياهو-أن-أي-عملية-عسكرية-في-رفح-يجب-أن-تضمن-سلامة-المدنيين--1086115068.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار

قطر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل لغزو رفح

11:13 GMT 16.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023،
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أدانت دولة قطر بشدة التهديدات الإسرائيلية بغزو مدينة رفح، محذرة من كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إحاطة حول الأوضاع في قطاع غزة.
وحسب بيان الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، دعت الدوحة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً.
وحثت على العمل بشكل جدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
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03:40 GMT
وطالبت المندوبة القطرية، برفع كافة القيود التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو تنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل والمجتمع الدولي أن يدركا ذلك بعد أكثر من 7 عقود من الاحتلال والجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
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