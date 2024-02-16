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لافروف: الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل "الوصول إلى قلب روسيا"
https://sputnikarabic.ae/20240216/لافروف-يشارك-في-مؤتمر-مخصص-للذكرى-العاشرة-للانقلاب-في-أوكرانيا-1086120288.html
لافروف: الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل "الوصول إلى قلب روسيا"
لافروف: الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل "الوصول إلى قلب روسيا"
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T08:13+0000
2024-02-16T08:36+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف خلال اجتماع عقدة مع سفراء وممثلي الدول في مقر وكالة "سبوتنيك" (روسيا سيغودنيا)، إنه "وفقا لبياناتنا وضع الاتحاد الأوروبي توصيات لأوكرانيا.. (منها) المراهنة على توريد الأسلحة بعيدة المدى من أجل الوصول إلى قلب روسيا".
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل "الوصول إلى قلب روسيا"

08:13 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 08:36 GMT 16.02.2024)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© Sputnik
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا.
وقال لافروف خلال اجتماع عقدة مع سفراء وممثلي الدول في مقر وكالة "سبوتنيك" (روسيا سيغودنيا)، إنه "وفقا لبياناتنا وضع الاتحاد الأوروبي توصيات لأوكرانيا.. (منها) المراهنة على توريد الأسلحة بعيدة المدى من أجل الوصول إلى قلب روسيا".
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