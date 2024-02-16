https://sputnikarabic.ae/20240216/لبنان-مقتل-3-أشخاص-جراء-غارات-إسرائيلية-على-عدة-مناطق-جنوبي-البلاد-1086120586.html
لبنان: مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي البلاد
لبنان: مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي البلاد
أعلن لبنان، اليوم الجمعة، مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مواقع جنوبي البلاد، في الليلة الماضية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T08:27+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي.وأضافت الوكالة، أن المقاتلات الإسرائيلية شنت فجرا أيضا هجوما على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي.وأشارت إلى أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.وحسبما أوردت الوكالة اللبنانية، يعمل الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة على قطع الطرق التي تربط البلدات ببعضها.وكان "حزب الله" قد أعلن مساء الخميس، أنه قصف 10 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240216/حزب-الله-يقصف-10-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1086114600.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
لبنان: مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي البلاد
أعلن لبنان، اليوم الجمعة، مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مواقع جنوبي البلاد، في الليلة الماضية.
وذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي.
وأضافت الوكالة، أن المقاتلات الإسرائيلية شنت فجرا أيضا هجوما على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي.
وأوضحت أن الغارات أسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، بالإضافة إلى مقتل 3 أشخاص.
وأشارت إلى أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.
وحسبما أوردت الوكالة اللبنانية، يعمل الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة على قطع الطرق التي تربط البلدات ببعضها.
وكان "حزب الله
" قد أعلن مساء الخميس، أنه قصف 10 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.