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https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يستخدم-أوكرانيا-كسلاح-1086123590.html
مجلس الأمن الروسي: الغرب يستخدم أوكرانيا كسلاح
مجلس الأمن الروسي: الغرب يستخدم أوكرانيا كسلاح
صرح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا فقدت اليوم استقلالها السياسي بالكامل، وهي بمثابة سلاح... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T10:05+0000
2024-02-16T10:05+0000
روسيا
ميدفيديف
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وقال ميدفيديف خلال كلمة أمام المشاركين في المنتدى الدولي "من أجل حرية الأمم"، الذي يعقد في موسكو: "من الأمثلة المأساوية للسلوك غير المسؤول هو الوضع في أوكرانيا، التي فقدت، لسوء الحظ، استقلالها السياسي بالكامل، وهي اليوم بمثابة سلاح أعمى في أيدي الغرب يستخدمونه ضد روسيا". وبحسب المنظمين، سيجتمع نحو 400 مندوب في فعاليات المنتدى، يناقشون قضايا مكافحة التدخل في الشؤون السيادية للدول، ومكافحة الممارسات الاستعمارية الجديدة المدمرة، وقضايا الاستقلال في المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20240216/بوتين-نرى-مظاهر-عدوانية-للاستعمار-الجديد-في-سلوك-الغرب-1086122608.html
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روسيا, ميدفيديف
روسيا, ميدفيديف

مجلس الأمن الروسي: الغرب يستخدم أوكرانيا كسلاح

10:05 GMT 16.02.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا فقدت اليوم استقلالها السياسي بالكامل، وهي بمثابة سلاح أعمى في أيدي الغرب في الحرب ضد روسيا.
وقال ميدفيديف خلال كلمة أمام المشاركين في المنتدى الدولي "من أجل حرية الأمم"، الذي يعقد في موسكو: "من الأمثلة المأساوية للسلوك غير المسؤول هو الوضع في أوكرانيا، التي فقدت، لسوء الحظ، استقلالها السياسي بالكامل، وهي اليوم بمثابة سلاح أعمى في أيدي الغرب يستخدمونه ضد روسيا".
وأضاف: "ولهذا السبب نقوم بإجراء عملية عسكرية خاصة، عملية لحماية مصالحنا الوطنية ومواطني بلادنا، وهذا ما تفعله أي دولة ذات سيادة ومستقلة وتحترم نفسها".
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ويعقد المنتدى الدولي "من أجل حرية الأمم" لمؤيدي الكفاح ضد الممارسات الاستعمارية الحديثة، في موسكو من 15 إلى 17 فبراير/شباط الجاري.

وبحسب المنظمين، سيجتمع نحو 400 مندوب في فعاليات المنتدى، يناقشون قضايا مكافحة التدخل في الشؤون السيادية للدول، ومكافحة الممارسات الاستعمارية الجديدة المدمرة، وقضايا الاستقلال في المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.
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