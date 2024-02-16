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https://sputnikarabic.ae/20240216/وفاة-3-مرضى-بمجمع-ناصر-الطبي-في-غزة-نتيجة-انقطاع-الكهرباء-وتوقف-الأكسجين-1086115905.html
وفاة 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي في غزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين
وفاة 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي في غزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وذلك بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T06:34+0000
2024-02-16T06:34+0000
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وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: "وفاة ثلاثة مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي".وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ذلك في بيان آخر، توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي. وأعربت عن مخاوفها من وفاة 6 أشخاص في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.وحملت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن "المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن". حسب بيان الوزارة.كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان.وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله. فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.وأدى الاستهداف أيضًا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

وفاة 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي في غزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين

06:34 GMT 16.02.2024
© AP Photo / Abed Khaledوصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Abed Khaled
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وذلك بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: "وفاة ثلاثة مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي".
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ذلك في بيان آخر، توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي.
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وأعربت عن مخاوفها من وفاة 6 أشخاص في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.
وحملت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن "المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن". حسب بيان الوزارة.
كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان.
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وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.
فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.
وأدى الاستهداف أيضًا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.
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