https://sputnikarabic.ae/20240217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-100-شخص-داخل-مجمع-ناصر-الطبي-في-خان-يونس-1086158805.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 100 شخص داخل مجمع "ناصر" الطبي في خان يونس

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 100 شخص داخل مجمع "ناصر" الطبي في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت 100 شخص كانوا بداخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T08:17+0000

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلي الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس".وأضاف المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص مشتبه بهم في نشاط إرهابي داخل مستشفى ناصر".وأوضح المتحدث أن "ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار القتال في مناطق مختلفة في خان يونس بقطاع غزة، حيث تم القضاء على العديد من الإرهابيين والعثور على مخابئ أسلحة"، حسب تعبيره.وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقتحم الخميس الماضي، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع "ناصر" الطبي، ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.وأدى الاستهداف أيضًا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 4 مرضى في العناية المركزة بمجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين.وأعربت الوزارة عن مخاوفها من وفاة 6 أشخاص في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.وحمّلت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن "المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن"، حسب بيان الوزارة.كما ناشدت المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع "ناصر" الطبي قبل فوات الأوان.

https://sputnikarabic.ae/20240214/مئات-النازحين-الفلسطينيين-يخلون-مجمع-ناصر-الطبي-إثر-تهديدات-إسرائيلية-فيديو-1086059939.html

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