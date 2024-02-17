https://sputnikarabic.ae/20240217/القائد-العام-لقوات-كييف-يعلن-سحب-وحدات-عسكرية-من-مدينة-أفدييفكا-والتحول-للدفاع-1086154646.html
القائد العام لقوات كييف يعلن سحب وحدات عسكرية من مدينة أفدييفكا والتحول للدفاع
القائد العام لقوات كييف يعلن سحب وحدات عسكرية من مدينة أفدييفكا والتحول للدفاع
أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية من مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية،... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T01:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سيرسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".والخميس، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العسكريين الأوكرانيين بدؤوا بالفعل انسحابًا جزئيًا قرب مدينة أفدييفكا، ويرون أن تسليم المدينة للقوات الروسية هو فقط مسألة وقت.وأكدت تقارير أمريكية: "يقول الجيش الأوكراني إنه سيضطر إلى تسليم المدينة، وإن ذلك مسألة وقت فقط. وأعلن العسكريون الأوكرانيون، اليوم الخميس، أن الانسحاب الجزئي قد بدأ بالفعل".وتشير الصحف الأمريكية إلى أنه عندما كان صحفيوها قرب أفدييفكا الأسبوع الماضي، لاحظوا إرسال أفراد عسكريين أوكرانيين جدد إلى المدينة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصنع الفحم في أفدييفكا قد يكون "المعقل الأخير" للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.وفي وقت سابق، صرح نائب المجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وعضو لجنة دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، دميتري بليتين، لوكالة "سبوتنيك"، أن اللواء الذي تم إرساله إلى أفدييفكا، يتكون بشكل رئيسي من مسلحي كتيبة "آزوف" (المعترف بها كمنظمة إرهابية في روسيا الاتحادية)، الذين لا فائدة من أخذهم أسرى.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20240216/مشاهد-لهروب-القوات-الأوكرانية-من-أفدييفكا-فيديو-1086135722.html
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القائد العام لقوات كييف يعلن سحب وحدات عسكرية من مدينة أفدييفكا والتحول للدفاع
01:00 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 01:01 GMT 17.02.2024)
أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية من مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سيرسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".
كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن قوات كييف غادرت بالفعل المدينة.
والخميس، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العسكريين الأوكرانيين بدؤوا بالفعل انسحابًا جزئيًا قرب مدينة أفدييفكا، ويرون أن تسليم المدينة للقوات الروسية هو فقط مسألة وقت.
وأكدت تقارير أمريكية: "يقول الجيش الأوكراني إنه سيضطر إلى تسليم المدينة، وإن ذلك مسألة وقت فقط. وأعلن العسكريون الأوكرانيون، اليوم الخميس، أن الانسحاب الجزئي قد بدأ بالفعل".
وتشير الصحف الأمريكية إلى أنه عندما كان صحفيوها قرب أفدييفكا الأسبوع الماضي، لاحظوا إرسال أفراد عسكريين أوكرانيين جدد إلى المدينة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصنع الفحم في أفدييفكا قد يكون "المعقل الأخير" للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.
وفي وقت سابق، صرح نائب المجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وعضو لجنة دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، دميتري بليتين، لوكالة "سبوتنيك"، أن اللواء الذي تم إرساله إلى أفدييفكا، يتكون بشكل رئيسي من مسلحي كتيبة "آزوف" (المعترف بها كمنظمة إرهابية في روسيا الاتحادية)، الذين لا فائدة من أخذهم أسرى.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف