https://sputnikarabic.ae/20240217/ستولتنبرغ-يعترف-بأن-الناتو-لديه-مشاكل-مع-الاحتياطيات-العسكرية-1086160288.html
ستولتنبرغ يعترف بأن الناتو لديه مشاكل مع الاحتياطيات العسكرية
ستولتنبرغ يعترف بأن الناتو لديه مشاكل مع الاحتياطيات العسكرية
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، أن الحلف لديه مشاكل تتعلق بالاحتياطيات العسكرية، وادعى أن "الناتو أقوى من روسيا". 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T10:16+0000
2024-02-17T10:16+0000
2024-02-17T10:16+0000
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وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن: "عسكريا، نحن أقوى من روسيا. لكن في الوقت ذاته، أظهرت الحرب في أوكرانيا، أنه لدينا ثغرات خطيرة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بصيانة الأسلحة، لدينا أنظمة حديثة، لكننا بحاجة إلى قطع الغيار والصيانة والذخيرة".وأضاف: "في بداية الحرب نفدت الإمدادات لدينا، وأعدادها الآن منخفضة للغاية، والآن نحن بحاجة إلى التركيز على كيفية زيادة إنتاج الذخيرة".وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، إن ما يسمى بالتفوق التكنولوجي للغرب في المجال العسكري هو خرافة.وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، أنه في كثير من الحالات، حتى المعدات السوفيتية الصنع تتفوق على النماذج الغربية في الصفات القتالية، أما بالنسبة للأسلحة الغربية الصنع الموردة إلى أوكرانيا، "لا يوجد شيء فريد ومحصن فيها ضد الأسلحة الروسية في ساحة المعركة، اليوم".وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الكتلة، اليوم الخميس، أن الناتو "يرى بالفعل" عواقب عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بمواصلة دعم أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-يقرر-إنشاء-مركز-تدريب-جديد-للجيش-الأوكراني-في-بولندا-1086105583.html
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العالم, الناتو, روسيا
ستولتنبرغ يعترف بأن الناتو لديه مشاكل مع الاحتياطيات العسكرية
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، أن الحلف لديه مشاكل تتعلق بالاحتياطيات العسكرية، وادعى أن "الناتو أقوى من روسيا".
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن: "عسكريا، نحن أقوى من روسيا. لكن في الوقت ذاته، أظهرت الحرب في أوكرانيا، أنه لدينا ثغرات خطيرة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بصيانة الأسلحة، لدينا أنظمة حديثة، لكننا بحاجة إلى قطع الغيار والصيانة والذخيرة".
وأضاف: "في بداية الحرب نفدت الإمدادات لدينا، وأعدادها الآن منخفضة للغاية، والآن نحن بحاجة إلى التركيز على كيفية زيادة إنتاج الذخيرة".
وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، إن ما يسمى بالتفوق التكنولوجي للغرب في المجال العسكري هو خرافة.
وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، أنه في كثير من الحالات، حتى المعدات السوفيتية الصنع تتفوق على النماذج الغربية في الصفات القتالية، أما بالنسبة للأسلحة الغربية الصنع الموردة إلى أوكرانيا، "لا يوجد شيء فريد ومحصن فيها ضد الأسلحة الروسية في ساحة المعركة، اليوم".
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الكتلة، اليوم الخميس، أن الناتو "يرى بالفعل" عواقب عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بمواصلة دعم أوكرانيا.